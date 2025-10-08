Român arestat în Italia după ce timp de 5 ani și-a chinuit soția în moduri incredibile

Femeia le-a povestit carabinierilor ajunşi la faţa locului coşmarul pe care îl trăia de ani de zile. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 39 de ani a fost arestat la Roma, în Italia, pentru violenţă domestică. Abuzurile au început în 2020 şi au continuat timp de 5 ani, timp în care bărbatul şi-a ameninţat, agresat şi umilit partenera.

„Dacă nu te culci cu mine, te omor.” Astfel îşi ameninţa românul soţia, chiar și în fața fiului lor minor, în vârstă de 12 ani. Ancheta a început pe 25 septembrie, când femeia a reuşit să fugă din mâinile agresorului, a ieșit în stradă împreună cu fiul ei de 12 ani și a sunat la 112, relatează La Repubblica.

Femeia le-a povestit carabinierilor ajunşi la faţa locului coşmarul pe care îl trăia de ani de zile. Victima a descris o lungă serie de episoade pe care a fost nevoită să le îndure de-a lungul timpului, începând din 2020, în interiorul apartamentului ei din cartierul Giardinetti din estul Romei.

„Soțul meu mă bate”, a povestit aceasta, „m-a împins la podea, m-a călcat în picioare și m-a ameninţat că mă omoară. Uneori chiar mă obligă să fac sex. Nu mai pot suporta.” Pentru a scăpa de furia soțului ei, victima era adesea forțată să se încuie în dormitor sau să fugă pe stradă.

Acest lucru s-a întâmplat din nou pe 25 septembrie, când femeia exasperată a sunat la poliție și le-a povestit despre coșmarul pe care îl trăia de cinci ani.

Carabinierii au pus în aplicare luni, 6 octombrie, un mandat de arestare preventivă împotriva românului în vârstă de 39 de ani, acuzat de violență domestică.