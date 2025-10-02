Român din Italia prins că dădea amenzi false. Carabinierii au deschis o anchetă pentru a descoperi întreaga reţea

Polițiştii l-au prins pe român în urma unui pont de la un trecător. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 42 de ani a fost prins de poliție la Florența, în Italia, după ce tocmai lăsase amenzi false pe mai multe mașini.

Când a fost reţinut, bărbatul avea asupra sa 142 de amenzi false. Astfel o primă persoană a fost pusă sub acuzare în legătură cu escrocheria cu amenzi false care a explodat la Florența în ultimele săptămâni.

Polițiştii l-au prins pe român în urma unui pont de la un trecător. După ce a fost descoperit teancul de amenzi false, identice cu cele lăsate recent pe mai multe mașini, acesta a fost pus sub acuzare, relatează La Repubblica. Ancheta aflată în curs de desfășurare îşi propune să identifice reţeaua de complici ai acestuia. Potrivit procurorilor, notificările confiscate, „spre deosebire de originale, aveau emblema orașului Florența”, aveau „fonturi diferite în ceea ce privește formatul și dimensiunea, un termen diferit pentru plată (15 zile în loc de 5) și, în ceea ce privește instrucțiunile de plată, notificarea falsă conținea o greșeală de scriere. în limba italiană”.

În plus, procurorii au mai adăugat că, „deși notificarea autentică este mai mare, deoarece conține și două coduri QR, notificarea falsă este accesibilă cu un simplu cititor de coduri QR pe ​​un smartphone, care deschide o pagină de internet care reproduce rudimentar pictograme care amintesc de aplicaţia prin care se plătesc de obicei amenzile.”

Românul, fără antecedente penale, a fost acuzat de tentativă de fraudă agravată și fals material comis de o persoană privată în înscris public.