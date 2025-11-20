Româncă arestată în Italia după ce a furat 100.000 de euro din casa unui om de afaceri unde făcea curăţenie

După ce femeia a părăsit locuința, poliţiştii au urmărit-o chiar şi în diverse autobuze cu care aceasta a călătorit Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată în data de 18 octombrie 2025 în orașul Ancona, Italia, după ce a fost prinsă că avea asupra sa suma de 5.000 de euro, bani sustraşi din locuinţa unui cunoscut antreprenor local la care lucra de ani de zile ca menajeră.

Femeia a fost arestată în urma unei ample operaţiuni investigative în urma plângerii depuse de omul de afaceri. Italianul obişnuia să aducă acasă încasările din afacerile deţinute şi punea banii într-o geantă aflată într-un dulap din locuinţa sa. Acesta a observat sistematic lipsa unor sume de bani, iar din primele estimări prejudiciul ar fi ajuns la peste 100.000 de euro, a comunicat site-ul oficial Questure.poliziadistato.it.

Omul de afaceri a început să o suspecteze pe menajera sa ca fiind responsabilă de dispariţia banilor numerar şi a reclamat situaţia la poliţie.

Astfel în data de 18 noiembrie, când românca s-a prezentat ca de obicei la apartamentul italianului pentru a face curăţenie, carabinierii au organizat un filaj pentru a înţelege dacă menajera era cea care sustrăgea banii. După ce femeia a părăsit locuința, poliţiştii au urmărit-o chiar şi în diverse autobuze cu care aceasta a călătorit, în timp ce antreprenorul verifica lipsa banilor din casă.

După ce au avut confimarea că din geantă lipsea din nou o sumă de bani, carabinierii au intervenit şi au oprit-o pe româncă. A urmat percheziţionarea femeii care a scos la iveală exact suma de 5.000 de euro care lipsea în acel moment din casa italianului.

Cercetările au continuat cu o percheziție la domiciliul din Ancona al femeii. Acolo, polițiștii au descoperit și au pus sub sechestru alți 75.000 de euro, bani considerați ca făcând parte din suma totală sustrasă de-a lungul timpului din locuința omului de afaceri.

Românca a fost plasată în arest la domiciliu, în timp ce anchetatorii vor continua cercetările în acest caz al cărui prejudiciu a fost estimat la o sumă de peste 100.000 de euro.