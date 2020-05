Româncă din Germania, ucisă cu bestialitate de soț: „Mi-a spus că s-a căsătorit cu mine doar din milă”

Incidentul a avut loc la Waldbrol, la sfârșitul anului trecut, iar acum bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este judecat pentru omor.

Potrivit stiridiaspora.ro, cei doi erau căsătoriți de opt ani și se aflau în Germania în căutarea unui trai mai bun. Femeia se îndrăgostise de un alt bărbat și voia să divorțeze.

Gelos, dar și nervos după o ceartă cu ea, acesta i-a aplicat femeii 18 lovituri de cuțit în gât.

„Mi-a spus că sunt un pitic urât cu care s-a căsătorit doar din milă. Am rămas uluit! Am luat apoi cuțitul pe care îl aveam întotdeauna în dormitor și am înjunghiat-o. Nu mai eram sub controlul meu. Voi regreta gestul toată viața”, a declarat bărbatul.