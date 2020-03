Româncă din Italia, despre drama pe care o trăiește: „N-am ieșit din casă de o lună. Să fac Paștele aici ar fi o dramă”

O femeie de 37 de ani, plecată din Iași la un stagiu de practică în Roma, spune că nu a mai ieșit de o lună din casă, dar nu vrea să își petreacă Paștele printre străini.

„Atmosfera e destul de tensionată. Toată lumea este preocupată din cauza virusului. Se iau măsuri de precauție, ne spălăm pe mâini continuu, încercăm să nu ieșim. Nu ne mai permitem să ieșim prin oraș, să vedem muzee, să vedem și noi tot ce este istoric și frumos aici la Roma. Suntem mai mult izolate", a declarat femeia.

A plecat în Italia pe 3 februarie și își face practica de asistent social într-un centru al Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenzas.

„Prin oraș deocamdată văd că lumea încă circulă, nu prea ieșim, nu pot să vă spun exact ce și cum se întâmplă în oraș pentru că eu nu am mai ieșit, nu am mai avut curajul să ies. Nu am mai ieșit de o lună de zile. De când s-a agravat situția la Milano, nu am mai avut curaj să ies. Avem noroc că peste drum de instiuția noastră este un parc foarte frumos și ieșim la aer liber și ne plimbăm, că nu este foarte multă lume. Avem tot ce ne trebuie aici", a spus românca.

Acum, vrea să vină cât mai repede acasă. Este dispusă chiar să își scurteze perioada de practică doar pentru a ajunge acasă de Paște.

„Pe 4 aprilie ar trebui să mă întorc acasă. Sunt foarte îngrijorată din punctul ăsta de vedere, pentru că îmi este frică să nu fie izolată și Roma, cum e izolat Milano acum și să nu mai putem pleca acasă. Să fac Paștele aici ar fi o dramă, vă spun sincer. Am acasă copii și vreau să fiu acasă cu familia mea de Paște, nicidecum printre străini. (...) Eu mai am încă o lună de zile de făcut, de stagiu, sper ca în această lună să se termine cu povestea asta. Îmi doresc asta. Dacă nu, îmi iau măsuri de precauție și plec cu două săptămâni mai devreme, în cazurile în care zborurile nu sunt anulate de tot sau mă întorc cu vreo mașină ceva, pentru că nu vreau să stau aici de Paște", spune femeia, potrivit Mediafax.