Româncă, dispărută de un an în Germania, a fost găsită moartă

Anunțul a fost făcut de partenerul său de viață, în grupul Români din Munchen.

„Buna ziua! Am intrat în grup acum un an, cerand ajutor pentru gasirea sotiei mele ,disparuta din Haag an der Amper. Multumesc celor cu bunavointa care au incercat sa ma ajute,nu sunt suparat pe cei care au comentat aiurea.

A fost gasita inecata, dupa un an, in Landshut, identificata dupa radiografii dentare si ADN. Urmeaza sa ajunga in tara in perioada urmatoare, sa fie ingropata crestineste. Parasesc acest grup, va multumesc pentru sprijinul moral, nu voi raspunde la niciun comentariu. Paste fericit!", a scris Marian Țapu.

Georgeta Țapu a dispărut de pe 9 aprilie, după ce a plecat de la domiciliu. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic de ea.