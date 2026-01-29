Românce implicate într-o rețea de căsătorii false în Italia. Un bărbat din Kosovo a ajuns la închisoare

Ancheta, coordonată de Parchet și condusă de Brigada Mobilă în colaborare cu Primăria și cu Oficiul de Imigrări, a început cu o sesizare din străinătate privind o căsătorie suspectă. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Visar Krasniqi, un kosovar în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat în Italia la patru ani de închisoare, fiind acuzat că este liderul unei rețele care, în perioada 2016-2018, a aranjat o serie de căsătorii între cetățeni kosovari și femei românce, cu scopul de a obține permise de ședere pentru cetățenii kosovari și, ulterior, cetățenia italiană. Sentința a venit la finalul unui proces desfășurat la Ravenna, în Italia, unde parchetul solicitase o pedeapsă mult mai grea, de 12 ani, dar unele acuzații au fost prescrise, iar altele au fost achitate.

Potrivit acuzării, bărbatul a acționat ca instigator și coordonator al unui sistem bine stabilit: kosovarii se căsătoreau cu femei românce, deci cetățeni ai UE, adesea în prezența unor rude apropiate care serveau drept martori, relatează Il Resto del Carlino. În cel puțin un caz, una dintre românce s-a căsătorit de două ori pentru a oferi mai multe permise de şedere. Căsătoriile i-au indus în eroare pe consilierii locali din Ravenna, care, în calitate de ofițeri de stare civilă, au acționat cu bună-credință.

Krasniqi a fost găsit vinovat de încălcarea legii privind Imigrația, după ce a obţinut intrarea legală a unor conaţionali în schimbul unor sume de bani, care puteau ajunge şi până la 17.000 de euro sau prin oferirea unei chirii.

Judecătorii au stabilit că această activitate avea o structură organizată și un lider clar. Un văr al bărbatului, la a cărui nuntă fusese martor, a fost, de asemenea, acuzat în proces pentru un singur incident. Cu toate acestea, cazul său a fost declarat prescris, ceea ce a dus la achitarea sa, deoarece incidentele datează din 2017-2018.

O femeie din România implicată în aceste căsătorii simulate a reclamat cazul şi a povestit că se făceau presiuni și amenințări asupra sa pentru a o împiedica să inițieze o separare de „soțul ei de conveniență” înainte ca acesta să obțină un permis de ședere, astfel încât să poată începe apoi o viață nouă cu un soț adevărat. Pentru această acuzație specifică, referitoare la extorcare, femeia în vârstă de 37 de ani a fost achitată.

Ancheta, coordonată de Parchet și condusă de Brigada Mobilă în colaborare cu Primăria și cu Oficiul de Imigrări, a început cu o sesizare din străinătate privind o căsătorie suspectă. Acest prim caz semnalat a dezvăluit un tipar care a dus la oficializarea a cel puțin trei căsătorii considerate false, deși cazurile raportate s-au dovedit a fi mult mai multe.

O kosovară și o româncă, ambele implicate în reţeaua căsătoriilor false, au pledat deja vinovate la pedepse de opt luni.