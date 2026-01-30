Români arestaţi în Italia pentru că ar fi organizat o reţea specializată în furturi din depozite

Ipoteza anchetatorilor este că activitatea ilegală era foarte bine organizată, cu o reţea semnificativă care a implicat numeroși complici. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de români a sustras o dubă de la o cunoscută companie de transport maritim din localitatea Origgio, în regiunea Lombardia din Italia, pentru a transporta parfumuri și cosmetice furate în valoare de 200.000 de euro dintr-un alt centru logistic.

Dar printre furturile reconstituite carabinieri au descoperit şi furtul a 200 de friteuze cu aer cald dintr-un alt centru logistic din Landriano. Mărfurile erau apoi depozitate în garaje la Milano înainte de a fi revândute pe piața neagră. Cei doi români, un bărbat în vârstă de 50 de ani și o femeie în vârstă de 47, au fost reţinuţi de carabinieri în data de 19 ianuarie. Un al treilea suspect este încă în libertate, iar alții au fost puşi sub acuzare.

Cei doi români sunt suspectați de furt calificat și recepționare de bunuri furate. Cel de-al treilea suspect, în vârstă de 40 de ani, este căutat încă, după ce a primit măsura preventivă de arest la domiciliu, în timp ce alți câțiva membri ai bandei, atât italieni, cât și străini, sunt anchetați în libertate pentru recepționare de bunuri furate destinate revânzării.

Ipoteza anchetatorilor este că activitatea ilegală era foarte bine organizată, cu o reţea semnificativă care a implicat numeroși complici.

Ancheta carabinierilor a fost declanșată după comiterea unui jaf care a avut loc între 2 și 3 noiembrie 2024, la o companie de logistică din Lainate. Diverse bunuri, inclusiv parfumuri și cosmetice, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, au fost furate cu ajutorul unei dube furate recent de la sediul unei cunoscute companii de transport maritim din Origgio. Bunurile furate, depozitate în garaje private din Milano, au fost apoi distribuite complicilor pentru revânzare. Anchetatorii au acuzat aceeași bandă de furtul a 200 de friteuze cu aer, furate dintr-o remorcă parcată la centrul logistic Landriano, și de o altă tentativă de furt de la o companie producătoare de jucării și articole pentru copii din Arcore.