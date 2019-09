Români, condamnați la 25 de ani în total în Marea Britanie, după ce au violat adolescente cunoscute pe net

Patru români au fost condamnați la 25 de ani de închisoare, în total, în Marea Britanie, după ce au exploatat sexual mai multe fete minore.

Aceștia au fost acuzați că în perioada 2016-2018 au abuzat sexual trei fete cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Cei patru bărbați ținteau fete vulnerabile, pe care le-au abuzat o perioade mai lungi de timp, a anunțat poliția din Manchester.

Potrivit procurorilor, Călin P., 20 de ani și Sebastian B., 22 de ani, au violat în mod repetat o fată de numai 12 ani și au fost condamnați la 13, respectiv 3 ani de închisoare de un Tribunal din Manchester.

Un alt român, Ilie Daniel B. este acuzat că a abuzat sexual aceeași fată, după ce a abordat-o pe rețelele de socializare. Acesta mai întreținut relații sexuale de mai multe ori și cu o altă minoră, în vârstă de 13 ani, pe care a și răpit-o. Bărbatul a fost condamnat la 8 ani și o lună de închisoare.

Un patrulea român, Adrian C., 20 de ani, a fost condamnat la 1 an de închisoare după ce a convins o minoră de 15 ani să întrețină relații sexuale cu el.

Four men have been have been jailed for over 25 years as part of an ongoing investigation into child sexual exploitation in #Levenshulme in #Manchester. https://t.co/c6EQLoU880 pic.twitter.com/RowV5Ej4vn