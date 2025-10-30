Şofer român de camion prins la volan cu o alcolemie de 7 ori mai mare decât limita legală, pe o autostradă din Spania

Poliţiştii spanioli sosiţi la faţa locului au localizat imediat camionul şi au reuşit să îl oprească înainte ca acesta să provoace un accident. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un şofer român de camion, în vârstă de 49 de ani, a fost oprit de Garda Civilă din Guadalajara, Spania, după o urmărire pe autostrada A-2. Mai mulţi participanţi la trafic au sunat la 112 să semnaleze comportamentul ciudat al unui TIR în trafic, pentru că acesta şerpuia de pe o bandă pe cealaltă punându-i în pericol pe ceilalţi şoferi.

Centrul de Operațiuni Rutiere (COTA) a primit mai multe apeluri de la locuitorii din zonă, îngrijorați de conducerea anormală a unui șofer „profesionist” pe autostrada A-2, relatează presa spaniolă.

După ce a fost oprit, când s-a dat jos din tir, şoferul român de abia se putea ţine pe picioare, aşa că poliţiştii l-au pus să sufle în aparatul etilotest, care a relevat o alcolemie de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Această valoare era de 7 ori mai mare decât decât limita legală pentru transportatori.

Românul a fost arestat și este cercetat pentru infracțiuni împotriva siguranței rutiere şi riscă o pedeaspă între trei şi şase luni, o amendă sau muncă în folosul comunităţii între 31 şi 90 de zile. În plus instanţa poate decide interzicerea dreptului de a conduce pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 4 ani.