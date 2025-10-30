Antena 3 CNN Externe Diaspora Şofer român de camion prins la volan cu o alcolemie de 7 ori mai mare decât limita legală, pe o autostradă din Spania

Şofer român de camion prins la volan cu o alcolemie de 7 ori mai mare decât limita legală, pe o autostradă din Spania

1 minut de citit Publicat la 11:24 30 Oct 2025 Modificat la 11:29 30 Oct 2025
masina de politie spaniola
Poliţiştii spanioli sosiţi la faţa locului au localizat imediat camionul şi au reuşit să îl oprească înainte ca acesta să provoace un accident. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un şofer român de camion, în vârstă de 49 de ani, a fost oprit de Garda Civilă din Guadalajara, Spania, după o urmărire pe autostrada A-2. Mai mulţi participanţi la trafic au sunat la 112 să semnaleze comportamentul ciudat al unui TIR în trafic, pentru că acesta şerpuia de pe o bandă pe cealaltă punându-i în pericol pe ceilalţi şoferi.

Centrul de Operațiuni Rutiere (COTA) a primit mai multe apeluri de la locuitorii din zonă, îngrijorați de conducerea anormală a unui șofer „profesionist”  pe autostrada A-2, relatează presa spaniolă.

Poliţiştii spanioli sosiţi la faţa locului au localizat imediat camionul şi au reuşit să îl oprească înainte ca acesta să provoace un accident.

După ce a fost oprit, când s-a dat jos din tir, şoferul român de abia se putea ţine pe picioare, aşa că poliţiştii l-au pus să sufle în aparatul etilotest, care a relevat o alcolemie de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Această valoare era de 7 ori mai mare decât decât limita legală pentru transportatori.

Românul a fost arestat și este  cercetat pentru infracțiuni împotriva siguranței rutiere şi riscă o pedeaspă între trei şi şase luni, o amendă sau muncă în folosul comunităţii între 31 şi 90 de zile. În plus instanţa poate decide interzicerea dreptului de a conduce pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 4 ani.

