Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

1 minut de citit Publicat la 23:45 10 Oct 2025 Modificat la 23:50 10 Oct 2025

Românii din țară nu doresc sau nu-și permit să meargă în străinătate, în spațiul Uniunii Europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Românii sunt europenii care circulă cel mai mult în interiorul propriei țări, arată datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres.

Numărul călătoriilor în interes personal și de afaceri în Uniunea Europeană a crescut cu 4,4% în 2024 și a ajuns la 1,19 miliarde, comparativ cu cele 1,14 miliarde consemnate în 2023, conform sursei citate.

Din numărul total, 850 de milioane sau 71% au fost voiaje interne (71% din total), iar 250 de milioane sau 21% au fost călătorii în străinătate, în spațiul comunitar.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul țării a fost înregistrată în România, cu 90%.

Pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu 85%).

La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%).

Românii, penultimul loc la călătoriile în străinătate, în interiorul UE

Tot Luxemburg s-a dovedit țara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE (78%).

Alte țări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) și Malta (48%).

În zona opusă a clasamentului, țările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) și România (9%).

Conform datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe la începutul acestui an, aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în prezent în afara granițelor.

Estimări neoficiale spun însă că numărul real al românilor din diaspora ar fi între 9,7 și 10 milioane, număr care include și comunitățile istorice din țări precum Statele Unite și Canada.

Țările europene unde se înregistrează cel mai mare număr de români sunt Italia (peste 1,1 milioane), Spania ( aproximativ un milion), Marea Britanie (aproximativ un milion) și Germania (aproximativ 800.000).