Un român din Italia a vrut să recupereze o datorie de 50 de euro și a făcut un gest neașteptat și șocant. Acum este la închisoare

Suspecţii, observând prezența poliției, au încercat să fugă, dar au fost opriți și arestați după o scurtă evadare. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 28 de ani şi un italian în vârstă de 40 de ani au fost arestaţi la Torino, în Italia, sub acuzaţiile de răpire şi extorcare, pentru o presupusă datorie legată de droguri de doar 50 de euro. Unchiul său, contactat de răpitori pe Instagram, a dat alarma.

Ancheta a început după ce un bărbat a depus o plângere la poliţie pentru că nepotul său minor dispăruse de două zile. Apoi unchiul a fost contactat pe Instagram de un cont necunoscut care părea a fi al băiatului. În realitate, răpitorii se aflau în spatele acestui cont, relatează presa locală din Italia.

În timpul conversației, minorul, vizibil speriat şi aflat sub ameninţare, l-a îndemnat pe unchiul său să urmeze instrucțiunile primite. La scurt timp după aceea, o terță persoană s-a alăturat conversației, cerând o sumă de bani pentru a „achita o datorie” pe care tânărul ar fi avut-o.

În acel moment, unchiul a sunat la poliţie și, în colaborare cu ofițerii Brigăzii Mobile a Poliției din Torino, a aranjat o întâlnire în Parcul Sempione, o locație indicată de răpitori.

La fața locului, poliţiştii s-au poziționat strategic în jurul căilor de fugă, monitorizând fiecare mișcare. Când bărbatul și-a recunoscut nepotul, urmat de două persoane, a dat semnalul convenit. Cei doi, observând prezența poliției, au încercat să fugă, dar au fost opriți și arestați după o scurtă evadare.

Primele investigații au arătat că băiatul fusese forțat să rămână în parc timp de două zile, amenințat și ținut sub supraveghere de cei doi bărbați, în așteptarea plății presupusei datorii. Intervenția ofițerilor a pus capăt răpirii și a permis eliberarea minorului, din fericire nevătămat.

Arestările au fost validate de Autoritatea Judiciară din Italia, iar procedura penală se află în prezent în faza de anchetă preliminară.