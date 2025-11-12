Un român din Italia își urmărea soția prin GPS. A fost arestat când a vrut să-i dea foc

O patrulă de poliţie a intervenit când femeia, „într-o stare de agitație evidentă”, a sunat la 118 și a raportat că tocmai fusese atacată de partenerul ei în urma unei dispute privind separarea lor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 46 de ani şi rezident în localitatea Seregno, în regiunea Lombardia, Italia a fost arestat după ce a încercat să îi dea foc soţiei şi a rănit-o la ochi.

Bărbatul era cunoscut pentru antecedente legate de violenţe şi rele tratamente în familie. Acesta a fost arestat după o serie de agresiuni în perioada aprilie - noiembrie. Cel mai recent incident a avut loc în parcarea locului de muncă al femeii, când aceasta se hotărâse să se despartă de el. Românul a imobilizat-o și a bătut-o. Carabinierii care l-au arestat au găsit asupra sa un lichid inflamabil și o brichetă.

Judecătorul de la Milano a decis arestarea preventivă a românului în vârstă de 46 de ani, acuzat de violență domestică și vătămare corporală agravată, deoarece, în timp ce „se afla sub influența alcoolului”, și-ar fi atacat soția în repetate rânduri cu insulte și amenințări, chiar și în prezența celor doi copii minori ai lor, încercând chiar să îi dea foc cu „lichid inflamabil”.

Femeia depusese o plângere penală pe numele agresorului când își exprimase și intenția de a se separa de soțul ei după o relație furtunoasă care deja determinase un judecător să dispună scoaterea bărbatului în vârstă de 46 de ani din domiciliul familiei, relatează Corriere della Sera.

Cel mai recent și cel mai grav incident a avut loc pe 5 noiembrie, când bărbatul ar fi supravegheat „locul de muncă” al victimei din Seregno și a imobilizat-o în fața mașinii, amenințând-o cu fraza „Vrei să vezi copiii în seara asta?”. Apoi i-a aruncat lichid inflamabil în față și „ochi”, a împins-o și a pălmuit-o. I-ar fi provocat „conjunctivită chimică”, „traumatism” și abraziuni la degete, care necesită îngrijiri medicale timp de 15 zile.

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere puse sub sechestru de către carabinieri, care au găsit și o „sticlă de plastic de jumătate de litru” probabil plină cu benzină. În urma acestui incident, bărbatul s-a prezentat la secție, unde a predat ofițerilor o brichetă, telefonul său și un dispozitiv GPS instalat în mașina soției sale, folosit pentru a o urmări și pentru „a-i monitoriza mișcările”.

Anchetatorii au relatat că pe baza mărturiei victimei și a investigațiilor că o patrulă de poliţie a intervenit când femeia, „într-o stare de agitație evidentă”, a sunat la 118 și a raportat că tocmai fusese atacată de partenerul ei în urma unei dispute privind separarea lor.

Judecătorul a subliniat că există un model de „comportament de intimidare și violență” care, în timp, a devenit „de nesuportat”. Există numeroase „dovezi”, începând cu raportul de la Unitatea de Primiri Urgențe Desio și mărturia bunicii, care a vorbit despre o „atmosferă tensionată” în familie și despre „iritabilitatea extremă a suspectului”.

Bărbatul român în vârstă de 46 de ani ar fi dat dovadă de „obsesie” și „morbiditate” în „atitudinile sale de control” față de - de-acum - fosta sa soție, conform ordinului de opt pagini. Ba mai mult acesta a încercat să o calomnieze depunând o plângere împotriva ei pe 2 iunie 2025, susținând că el este „victimă a abuzului”. Mai exact, el a susținut că soția sa nu a contribuit la cheltuielile gospodăriei și nu s-a ocupat de treburile casnice, în timp ce el avea două locuri de muncă pentru a întreține familia.