Un român din Viena a provocat un scandal uriaș într-un bar, pe motiv că zgomotul era prea mare și nu se putea odihni

Agenții de poliţie au intervenit și l-au imobilizat pe suspect fără ca vreo persoană să fie rănită. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O dispută de cartier care durează de luni de zile a escaladat sâmbătă seară când un român în vârstă de 25 de ani, înarmat cu un topor, a luat cu asalt un bar din Viena, Austria, și i-a amenințat cu moartea pe clienții gălăgioși.

Bărbatul în vârstă de 25 de ani a fost reținut temporar de poliție în cartierul Favoriten din Viena pentru că amenințase clienții unui bar cu un topor. Ofițerii i-au confiscat arma, relatează presa austriacă.

Incidentul a avut loc într-un bar vizavi de apartamentul bărbatului. Timp de luni de zile, tânărul de 25 de ani s-a simţit deranjat de clienții barului care făceau prea mult zgomot.

Conform raportului poliției, a intrat în cele din urmă în bar și i-a amenințat pe cei prezenți cu moartea, având în mână un topor. Potrivit poliției, tânărul a traversat strada, a intrat în local cu un topor în mână şi a început să îi ameninţe pe clienţii localului cu moartea. Scenele au creat panică printre cei prezenți, astfel mai multe persoane au părăsit barul în grabă.

Proprietarul barului și martorii au alertat imediat poliția. La scurt timp, agenții de la secția Keplergasse au intervenit și l-au imobilizat pe suspect fără ca vreo persoană să fie rănită. Toporul implicat în incident a fost confiscat și introdus ca probă în dosar.

În timpul interogatoriului, cetățeanul român a declarat că zgomotul nu era singura problemă. Clienţii barului lăsaseră în mod repetat gunoi pe pervazul ferestrei sale. În plus, bărbatul a mai adăugat că s-a simțit batjocorit și ridiculizat de aceștia.