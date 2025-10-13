Un șofer român de camion a fost ucis de colegul său într-o parcare din Italia. Cum a fost prins criminalul

Crima a avut loc în zona industrială din Bolzano, în Italia, într-o parcare municipală destinată autovehiculelor grele.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un șofer de camion român în vârstă de 47 de ani este presupusul ucigaș al colegului său de 32 de ani, tot român, găsit mort într-o parcare din Bolzano, Italia, cu mai multe răni prin înjunghiere, inclusiv una fatală sub axila stângă.

Crima a avut loc în zona industrială din Bolzano, într-o parcare municipală destinată autovehiculelor grele. Investigațiile efectuate de Brigada Mobilă din Bolzano, cu asistența Brigăzii Mobile și sub coordonarea procurorului care a intervenit la fața locului, au relevat că făptașul a fugit imediat cu tirul său și a fost localizat sâmbătă noapte, în jurul orei 3:25 de poliția rutieră într-o parcare de pe autostrada A22, relatează publicaţia La Stampa.

Atât bărbatul în vârstă de 47 de ani, cât și camionul corespundeau descrierii furnizate de martori. Bărbatul avea urme de sânge pe corp, iar în interiorul vehiculului au fost găsite haine îmbibate de sânge.

Declarațiile martorilor au arătat că cei doi șoferi de camion se certaseră mai devreme în cursul zilei, din motive încă necunoscute.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost apoi dus la secția de poliție, a fost audiat de procuror și apoi a fost arestat sub suspiciunea de omor. Suspectul și-a exercitat dreptul la tăcere în faţa anchetatorilor.

Ancheta privind arma crimei este în curs de desfășurare, iar judecătorii italieni urmează să decidă pentru prelungirea mandatului de arestare preventivă a principalului suspect.