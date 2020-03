Un șofer român de TIR din Italia s-a autoizolat când a avut primele simptome de coronavirus: „Nu mi-am văzut soția și copiii de aproape o lună”

Bărbatul a vrut să fie sigur că nu își pune în pericol soția și copiii, așa că a cerut ajutor. A stat în casa de vacanță a patronului, fără să intre în contact cu nimeni.

Când a început să se simtă mai rău a sunat la numărul de urgență, însă după consult, medicii l-au trimis acasă. Abia mai târziu a primit confirmarea că are coronavirus.

„M-am simțit puțin mai rău, a venit o ambulanță de la Gela, mi-au făcut un control și m-au dus la spitalul din Caltanissetta. Odată ajuns acolo, mi-au făcut toate verificările la plămâni, chestii, mi-au făcut și testul cu tampon. Mi-au spus că sunt bine, că nu am coronavirus și că pot chema pe cineva să mă ducă acasă, deoarece ambulanța plecase.

Eu am sunat șefii, aceștia au venit cu două mașini și mi-au lăsat una în fața spitalului. Eu am luat-o, iar ei au plecat cu cealaltă mașină. Am stat mereu singur. Nu am avut contact cu nimeni de când m-am întors, familia nu mi-am mai văzut-o din data de 8 martie", a povestit românul presei locale din Gela.