Vasilică a plecat în urmă cu doi ani în Italia. Acum are un mesaj ferm pentru români: „Eram amărâtul satului. Am lăsat totul baltă și am plecat fără să mă uit în urmă. Nu vreau să mă întorc”

Foto: Facebook

În urmă cu doi ani, Vasilică a plecat în Italia. A fost mereu „amărâtul satului”, iar fetele îl ocoleau pentru că așa le spuneau părinții.

Acum, bărbatul privește în urmă și nu regretă decizia luată.

„În Făgăraș, pe timpul liceului, am stat în apartamentul unui „bogătaș”din satul unde am crescut, nu ne lua chirie dar ne muncea la câmp în vacanțe, nu aveam nici măcar un radio, nici vorba de TV. Trebuie sa spun că „bogătașul”, când mergeam la muncă la el, ne dădea să mâncăm numai pită cu slană și ceapă. În toată perioada liceului eram mereu cu capul în pământ de rușine, cel mai mult m-a durut când unei fete din sat i-au interzis părinții și bunicii să mai vorbească cu mine. Acum sunt în Italia și ei. M-am delăsat de la învățătură și am muncit mai mult, am început să-mi cumpăr haine, așteptam să termin liceul ca să pot să mă angajez undeva. Nimeni nu mi-a spus că pot merge la facultate, nimeni nu m-a îndemnat să o fac, am luat bacalaureatul și am început munca. Eram disperat, aveam mare nevoie de bani și trebuia să muncesc. (...) În primul an de facultate am muncit la cărat lemne, seara, pe la ora 9-10 când mă întorceam din pădure făceam exercitii la matematică. Am luat toate examenele, nici mie nu îmi venea să cred! În vacanță am vândut calul și m-am apucat de taximetrie, am învățat să conduc atunci, anul doi am fost bursier și mai făceam taximetrie când aveam timp. Din următoarea vacanță m-am angajat la Mobexpert. Acolo am fost apreciat, am muncit de toate și acolo, vânzător, șofer, montator, magazioner. Munceam sâmbăta și duminica și aveam două zile libere în timpul săptămânii. În alea două zile libere mergeam la toate cursurile și laboratoarele (cu alte grupe, cu alte specializări), eram printre cei mai activi studenți, am fost bursier 3 ani din 5, am avut o singură restanță, asta în timp ce alți studenți veneau doar la examene și atunci nu știau bine la ce materie se dă examenul. Se supărau dacă nu le dădeai cursurile să le copieze sau dacă nu îi ajutai în examen, dar acum se cred mari ingineri. (...)

Puteam să mă angajez ca inginer în Brașov, se căuta, dar nu am vrut să mai văd atâta nesimțire în jur. Ca și concluzie, nu vreau să mă întorc în țară din cauza mentalității românilor, a lipsei bunului simț, a hoției, a puturoșilor.

Nu vreau să îmi văd cunoscuții cum se lingușesc, cum fură, cum se fălesc, cum nu au rușine, cum nu le pasă de cei din jur. În satul unde am crescut sunt copii care nu au ce mânca, nu au haine, nu au posibilitatea să meargă la școală de săraci ce sunt dar nimănui nu-i pasă de acest lucru. Nu vreau să mai văd fețe acre care nu ți-ar da o cană cu apă cum fac pe bisericoșii, cum știu ei politică și votează aceiași corupți de 28 de ani. Nu vreau să mai văd funcționari obraznici și mai ales nu vreau să mai văd românii cum se milogesc pe la ghișee.

Poate peste 10-15 ani o să mă întorc în România, îmi doresc să fiu profesor pe la țară, pe undeva, să învăț copiii români matematica și drumul drept în viață. O zi bună!”, a scris românul pentru rotalianul.com.