Donald Trump va vizita Templul Cerului, alături de Xi Jinping. Ce mesaj vrea să transmită China din locul unde se rugau împărații

3 minute de citit Publicat la 16:04 13 Mai 2026 Modificat la 16:05 14 Mai 2026

Templul a fost construit în 1420 sub același împărat din dinastia Ming responsabil de construirea palatului imperial. Foto: Getty Images

Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei Xi Jinping vor merge joi la Templul Cerului din Beijing, un monument istoric cu un simbolism puternic, relatează Reuters. Este locul unde împărații chinezi se rugau, o dată pe an, pentru recolte bune. De aici, Xi Jinping vrea să îi transmită lui Donald Trump și lumii că „China este aici și a fost aici de mii de ani”, cred experții în diplomație.

Împărații chinezi se rugau odinioară pentru recolte bogate sub acoperișul cu țigle albastre și streșini în trei trepte al Sălii Rugăciunilor pentru Recolte Bune din Beijing, în ritualuri sacre care le confirmau dreptul de a conduce.

Joi, președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei Xi Jinping vor păși pe același teren imperial din cadrul Templului Cerului din Beijing. Ambii lideri își doresc un alt tip de „recoltă” în acest summit cu mize mari.

Pentru Xi Jinping, templul reprezintă o scenă bogată în mesaje despre reziliența Chinei și profunzimea sa civilizațională. „Este un loc foarte bun pentru a-i spune lui Donald Trump și lumii că China este aici și a fost aici de mii de ani”, a spus Thom.

Pentru Trump, cadrul are o rezonanță mai literală. Agricultura va fi o prioritate în acest summit. Frmierii americani fac presiuni ca China să cumpere mai multă soia, alte culturi agricole, dar și carne.

„Ca lider chinez, acesta este fundalul perfect pentru a arăta profunzimea istoriei Chinei, cât de îndelungată este și cât de sofisticată”, a spus Lars Ulrik Thom, istoric stabilit la Beijing și fondator al companiei de tururi istorice Beijing Postcards.

Trump a sosit la Beijing miercuri, înaintea întâlnirilor programate joi și vineri. Cei doi lideri sunt așteptați să viziteze Templul Cerului joi, potrivit Casei Albe.

Analiștii spun că Trump merge în China cu ambițiile diminuate de decizii judecătorești privind tarifele. Astfel, obiectivele sale sunt limitate la câteva înțelegeri privind boabele de soia, carnea de vită și avioanele Boeing. De asemenea, analiștii cred că Trump va solicita ajutorul Chinei pentru a rezolva războiul său nepopular din Iran.

Va face China spectacol pentru Trump ca în 2017?

În 2017, Xi și soția sa i-au oferit lui Trump și Primei Doamne un tur privat rar al Orașului Interzis, vechea reședință a împăraților Chinei.

Analiștii urmăresc dacă Xi, care intră în aceste discuții cu mai multă încredere decât Trump, va scoate din nou toate elementele de spectacol pentru liderul american imprevizibil, cunoscut pentru aprecierea fastului și a ceremoniei.

Situat la aproximativ 7 kilometri sud de Orașul Interzis, templul a fost construit în 1420 sub același împărat din dinastia Ming responsabil de construirea palatului imperial.

Înconjurat de pini și chiparoși seculari, locul este astăzi o atracție turistică populară și un parc în care locuitorii din Beijing practică tai chi, joacă șah sau dansează.

În perioada imperială, împărații porneau o dată pe an din Orașul Interzis spre Templul Cerului, însoțiți de mii de oameni și care trase de elefanți, pentru a efectua o ceremonie religioasă care le confirma dreptul de a conduce.

Acest drept nu era absolut: recoltele slabe, foametea sau dezordinea puteau afecta statutul unui împărat.

Donald Trump vrea să satisfacă așteptările fermierilor americani

În această vizită de stat, Trump va încerca să obțină angajamente mai ferme din partea lui Xi privind achizițiile de soia, cereale și carne.

China este cea mai mare piață pentru fermierii americani. Beijingul importa bunuri în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari în 2024, înainte de revenirea lui Trump la putere. China a înghețat o mare parte din acest comerț și și-a redus dependența de importurile din SUA, folosindu-l ca pârghie de negociere în fața tarifelor impuse de Trump.

Fermierii de soia vor urmări modul în care China își respectă angajamentul de anul trecut de a cumpăra 25 de milioane de tone metrice de soia anual până în 2028.

Achiziții mai mari din partea Chinei ar putea liniști fermierii americani afectați, care reprezintă una dintre bazele electorale importante ale lui Trump, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.