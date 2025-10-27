Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Accidentele aviatice au avut loc într-un interval de 30 de minute

USS Nimitz, una dintre cele mai mari nave de război din lume, este cel mai vechi portavion aflat încă în serviciu în Marina SUA. Foto: Getty Images

Un elicopter și un avion de vânătoare ale Marinei SUA s-au prăbușit în același interval de o jumătate de oră, duminică, în timpul unor operațiuni de rutină desfășurate separat deasupra Mării Chinei de Sud, relatează CNN. Toți membrii echipajelor au fost salvați, a anunțat Flota Pacificului a Marinei Americane.

Marina americană a deschis o anchetă cu privire la incidentele aviatice care au avut loc în deasupra unor ape strategice, considerate a fi un potențial punct de declanșare a unui conflict global.

Potrivit unui mesaj publicat pe rețelele sociale, Marina a precizat că un elicopter MH-60R Seahawk s-a prăbușit în jurul orei 14:45, ora locală, „în timp ce desfășura operațiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz.” Echipajele de căutare și salvare au recuperat cei trei membri ai echipajului, a transmis Marina.

În jur de 30 de minute mai târziu, un avion de vânătoare F/A-18F Super Hornet s-a prăbușit, de asemenea, în timpul unor operațiuni de rutină de pe Nimitz. Ambii piloți s-au catapultat și au fost recuperați în siguranță, a adăugat Marina.

of Strike Fighter Squadron (VFA) 22 also went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations from Nimitz. Both crew members successfully ejected and were also safely recovered by search and rescue assets assigned to Carrier Strike Group 11. — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

F/A-18 este cel puțin al patrulea avion de acest tip, în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, pierdut de Marina americană în acest an.

Marina a pierdut alte două avioane F/A-18 în Marea Roșie în primăvară – unul a căzut peste bord de pe un portavion, iar celălalt a avut, se pare, o problemă la sistemul de aterizare.

Un alt avion s-a prăbușit în largul coastelor Virginiei, în timpul unui zbor de antrenament, în luna august.

USS Nimitz, una dintre cele mai mari nave de război din lume, este cel mai vechi portavion aflat încă în serviciu în Marina SUA și urmează să fie retras din activitate anul viitor.

Încadrată între China și mai multe națiuni din Asia de Sud-Est, o parte semnificativă a vitalei Mări a Chinei de Sud este revendicată de mai multe guverne, însă Beijingul pretinde aproape întreaga zonă strategică, sfidând o decizie a unei curți internaționale.

În ultimele două decenii, China și-a consolidat pretențiile teritoriale în aceste ape strategice construind instalații militare pe insulele și recifele disputate. Statele Unite afirmă că revendicările și consolidarea militară ale Chinei amenință libertatea de navigație și comerțul liber în această regiune maritimă.

Forțele americane mențin o prezență constantă în zonă pentru a contracara pretențiile de suveranitate ale Chinei și pentru a sprijini aliații și partenerii Washingtonului.

Accidentele aeriene survin în timpul turneului diplomatic al președintelui Donald Trump în Asia, unde acesta urmează să se întâlnească în această săptămână cu liderul chinez Xi Jinping, pentru discuții axate în principal pe comerț.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în ultimele săptămâni, după ce ambele au impus măsuri economice ample una împotriva celeilalte, în urma unei perioade de relativ calm. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că SUA au ajuns la un acord-cadru comercial cu China, reducând tensiunile înaintea întâlnirii foarte așteptate dintre Trump și Xi.