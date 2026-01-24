Elon Musk ironizează “Consiliul Păcii” al lui Donald Trump: "O bucățică din Groenlanda, o bucățică din Venezuela"

1 minut de citit Publicat la 19:19 24 Ian 2026 Modificat la 19:31 24 Ian 2026

Miliardarul Elon MUsk a profitat de numele consiliului lansat de Donald Trump pentru a transmite un mesaj ironic. FOTO: Hepta

Miliardarul Elon Musk a glumit la Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos în legătură cu inițiativa lui Donald Trump privind Consiliul Păcii. El a făcut un joc de cuvinte între peace (pace) și piece (bucată), potrivit Euronews.

„Este asta P-I-E-C-E (bucată, în limba engleză n.r.)? O bucățică din Groenlanda, o bucățică din Venezuela”, a spus Musk, stârnind râsete în rândul participanților.

Apărând pe scena FEM de la Davos pentru a fi intervievat de Laurence Fink de la BlackRock, miliardarul din domeniul tehnologiei a profitat de numele consiliului lansat de Donald Trump.

Gluma a venit la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a lansat oficial „Consiliul Păcii” în marja summitului, semnând carta și poziționând-o ca o piatră de temelie a viziunii sale post-conflict pentru Gaza și a diplomației globale mai ample, se arată în reportajul mass-media american.

Trump a fost însoțit joi de un număr mic de lideri străini când a semnat carta Consiliului său pentru Păce, un nou organism pe care l-a prezentat ca parte a soluției la o serie de conflicte globale, a relatat NBC News.

Aliații occidentali ai SUA nu au acceptat invitația lui Trump

Aliații occidentali majori au ales să nu participe la ceremonia din marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, unii exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca organismul, pe care Trump intenționează să-l prezideze personal, să înlocuiască ONU.

Gluma lui Musk - care se referă la asemănarea dintre „pace” și „piesă” în contextul recent anunțatului Consiliu al Păcii de către Trump și al controversatei sale eforturi în jurul Groenlandei și Venezuelei - a subliniat o neliniște mai largă în rândul liderilor de afaceri și politici cu privire la abordarea schimbătoare a SUA față de alianțe și norme geopolitice, potrivit Newsweek.

Gluma lui Musk stârnește, de asemenea, discuții în rândul internauților de pe rețelele de socializare.

Analiștii au spus că inițiativa lui Trump pare mai degrabă o încercare de „înlocuire” a ONU cu un alt organism similar, dar aflat sub controlul președintelui SUA.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.