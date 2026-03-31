Financial Times: Brokerul lui Pete Hegseth a încercat să facă investiții în apărare cu puțin timp înainte de războiul din Iran

Un broker care îl reprezintă pe Pete Hegseth, secretarul apărării al SUA, a încercat să facă o investiție importantă în marile companii de apărare în săptămânile de dinaintea atacului americano-israelian asupra Iranului, au declarat pentru Financial Times trei persoane care cunosc situația.

Brokerul lui Hegseth de la Morgan Stanley a contactat BlackRock în februarie pentru o investiție de mai multe milioane de dolari în ETF-ul Defense Industrials Active al administratorului de active, au declarat sursele, cu puțin timp înainte ca SUA să lanseze acțiuni militare împotriva Teheranului.

Solicitarea a fost semnalată intern la BlackRock, potrivit acelorași surse.

Potrivit BlackRock, fondul de acțiuni de 3,2 miliarde de dolari, cu simbolul IDEF, urmărește „oportunități de creștere prin investiții în companii care pot beneficia de creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și securitate, pe fondul fragmentării geopolitice și competiției economice”.

Printre cele mai mari active ale sale sunt giganții din apărare RTX, Lockheed Martin și Northrop Grumman, care au Departamentul Apărării al SUA drept principal client, precum și compania de integrare de date Palantir.

După publicarea raportului FT, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt-șef al Pentagonului, a scris pe rețeaua X: „Această acuzație este complet falsă și fabricată. Nici secretarul Hegseth și nici vreun reprezentant al său nu au contactat BlackRock pentru o astfel de investiție.”

BlackRock și Morgan Stanley au refuzat să comenteze.

Hegseth a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai administrației Trump pentru atacul asupra Iranului, vorbind frecvent despre puterea militară a SUA.

Investiția discutată de brokerul lui Hegseth nu a mai avut loc, deoarece fondul, lansat în mai anul trecut, nu era încă disponibil pentru clienții Morgan Stanley. Deși ETF-urile sunt concepute pentru a fi tranzacționate la fel de ușor ca acțiunile, dezvoltarea lor a făcut ca majoritatea platformelor mari de brokeraj să ofere doar o parte din cele peste 14.000 de ETF-uri existente.

Nu se știe dacă brokerul lui Hegseth a găsit ulterior un alt fond axat pe apărare pentru a face investiția. ETF-urile sunt populare în rândul investitorilor individuali deoarece au, de regulă, costuri mai mici și un tratament fiscal mai avantajos decât fondurile mutuale, permițând în același timp tranzacții rapide.

Fondul IDEF, listat la Nasdaq, a crescut cu 28% în ultimul an, dar nu a beneficiat de războiul din Orientul Mijlociu, înregistrând o scădere de aproape 13% în ultima lună.

Deși faptul că demersul către BlackRock nu s-a concretizat ar fi putut evita pierderi pe termen scurt, ideea că brokerul lui Hegseth era pregătit să facă o astfel de investiție în timp ce departamentul său se pregătea să lanseze o campanie militară de amploare ar putea crea controverse.

Discuțiile privind investițiile în apărare apar într-un moment în care analiștii de pe Wall Street examinează tranzacțiile realizate pe piețele financiare înaintea deciziilor administrației Trump.

Hegseth a fost un susținător fervent al campaniei SUA împotriva Iranului, iar președintele Donald Trump l-a identificat pe fostul prezentator Fox News drept primul din cercul său de securitate națională care a susținut declanșarea războiului.

În perioada în care lucra la Fox News, Hegseth a câștigat 4,6 milioane de dolari salariu între 2022 și 2024, potrivit unui formular de declarare depus pentru confirmarea sa în Senat. De asemenea, a obținut aproape 500.000 de dolari din două avansuri pentru cărți în acei ani și între 100.001 și 1 milion de dolari din redevențe pentru fiecare. A mai câștigat aproape 900.000 de dolari din discursuri.

Cea mai recentă declarație financiară, publicată în iunie 2025, arată că secretarul apărării a vândut acțiuni în 29 de companii diferite, cu valori cuprinse între 1.001 și 50.000 de dolari fiecare.