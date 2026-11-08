George Simion îl acuză pe ministrul polonez de interne că „minte”. Liderul AUR spune că atacatorul din Cracovia e „extremist de stânga”

2 minute de citit Publicat la 19:38 08 Noi 2026 Modificat la 20:59 08 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion. Foto: Getty Images

George Simion îl atacă pe Donald Tusk și guvernul Poloniei după atacul terorist din Cracovia, în urma căruia au murit șase oameni. Șeful partidului AUR susține că atacatorul care a deschis focul în Cracovia era „cu convingeri clare de extremă stânga”. Simion a susținut că ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, a „mințit fără rușine” când a spus că atacatorul era de extremă dreapta.

„Polonia este în stare de șoc după ce un atacator solitar, cu convingeri clare de extremă stânga, a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe altele. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate!

În mijlocul acestui coșmar, ministrul de interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără rușine, susținând că atacatorul din Cracovia avea convingeri «naționaliste de dreapta».

Doi polițiști eroi se zbat între viață și moarte, iar ministrul polonez de interne răspândește informații false.

Tusk și apropiații săi distrug Polonia”, a scris George Simion pe Twitter.

Poland is in shock because of a lone wolf with clear extreme-left tendencies who murdered six people in Krakow, and leaving many others seriously injured. My condolences to the grieving families! During this nightmare, Donald Tusk’s Interior Minister, Marcin Kierwiński, shamelessly lied, by claiming that the Krakow shooter held “nationalistic right-wing” views. Two hero policemen are fighting for their lives, and Polish Interior Minister is spreading fake news. Tusk and his associates are destroying Poland. — ?? George Simion ?? (@georgesimion) November 8, 2026

Atacatorul avea un arsenal în mașină. Ministrul de interne polonez: „Avea viziuni foarte radicale”

Potrivit presei locale, atacatorul din Cracovia purta o cască sau o mască care îi ascundea faţa, avea o pușcă semi-automată similară cu armele de asalt americane AR-15 și un pistol. Agenţia de ştiri poloneză PAP a relatat, pe baza unor fotografii, că arma părea să fie echipată cu un dispozitiv menit să îmbunătăţească precizia de tragere.

De asemenea, în maşina suspectului au fost găsite alte câteva arme şi muniţii, a spus o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Ulterior, la domiciliul suspectului au fost descoperite încă trei cadavre, despre care se crede că ar fi membri ai familiei atacatorului, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Poliţia l-a identificat pe suspect ca fiind un bărbat de origine poloneză, în vârstă de aproximativ 25 de ani, care se pare că a tras fără discernământ asupra victimelor sale.

Motivul său este neclar, dar ministrul de interne Marcin Kierwinski a spus că primele concluzii sugerează că suspectul avea „viziuni foarte radicale”. În plus, există indicii că atacatorul ar fi fost fascinat de ideologiile de extrema dreaptă, dar acest aspect urmează încă să fie investigat, a declarat ministrul.