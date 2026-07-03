3.000 de sticle de vin de colecţie au fost furate dintr-o cramă din Italia

Furtul a fost evident bine planificat și executat de experți în vinuri, deoarece vinurile furate aveau etichete premium Alta Langa DOCG. Sursa foto: Instagram/banfiofficial

3.000 de sticle de vin de colecţie au fost furate de la crama Banfi, în zona Alessandria din Italia. Crama istorică a anunțat ştirea printr-un apel pe rețelele sociale, îndemnând pe toată lumea să contribuie la recuperarea sticlelor și să raporteze la poliţie orice vânzări neobișnuite.

Furtul a avut loc în noaptea dintre duminică, 28 iunie, și luni, 29 iunie, când hoții au pătruns prin efracție în cramele din zona rurală Strevi și au furat o cantitate imensă de sticle. Furtul a fost evident bine planificat și executat de experți în vinuri, deoarece vinurile furate aveau etichete premium Alta Langa DOCG, relatează Fanpage.

Furtul unor paleți întregi sugerează că hoții știau exact ce fac. De fapt, au selectat cu atenție sticlele, alegând diverse vinuri Alta Langa (​o categorie exclusivă de vinuri spumante italiene premium, obținute exclusiv prin metoda tradițională de fermentare în sticlă), de la Cuvée Aurora și Cuvée Aurora Rosé până la Riserva 100 Mesi, a explicat compania.

Crama Banfi, însă, se concentrează acum pe sistemele de trasabilitate a vinurilor, în care a investit de mult timp în etichete specifice. Acest proiect, creat pentru a garanta calitatea denumirii și, prin urmare, a produsului, ar putea fi acum util în recuperarea a cel puțin unei părți din bunurile furate. Dacă sticlele ar fi vândute și puse pe piață, un expert le-ar putea recunoaște imediat.

„De ani de zile, investim în sisteme de trasabilitate pentru produsele noastre, în special pentru mărci emblematice precum Alta Langa. Prin urmare, sticlele furate sunt identificabile și potențial trasabile pe tot parcursul lanțului de aprovizionare”, a explicat președintele cramei Banfi, Rodolfo Maralli, adăugând: „Acest lucru s-ar putea dovedi crucial pentru investigații și ar putea îngreuna potențiala lor comercializare.” Din acest motiv, atât clienții, cât și consumatorii sunt rugaţi să ajute la găsirea sticlelor. „ Am decis să facem publice aceste informații pentru a solicita cooperarea clienților, a profesioniștilor din industrie și a publicului. În cazul în care sticlele apar în contexte neobișnuite sau prin canale de vânzare care nu pot fi urmărite până la cele oficiale, vă invităm să raportați acest lucru autorităților competente sau companiei”, a explicat Banfi, care a mai precizat: „Orice informație ar putea ajuta la reconstituirea traseului sticlelor furate și la identificarea celor responsabili.”