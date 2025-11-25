A fost reţinut al patrulea suspect în cazul jafului de la Luvru

1 minut de citit Publicat la 15:53 25 Noi 2025 Modificat la 15:53 25 Noi 2025

Jaful, comis într-o duminică, în plină zi, a provocat o undă de șoc în Franța. Foto: Getty Images

Un bărbat suspectat că ar fi ultimul membru al comandoului despre care se crede că a participat la spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru a fost arestat marți, 25 noiembrie.

Bărbatul suspectat că ar fi ultimul membru al grupării care a furat bijuteriile Luvru a fost arestat marți, 25 noiembrie, relatează Le Parisien. Trei dintre cei patru bărbați care, în doar șapte minute, au furat bijuteriile neprețuite fuseseră deja arestați în ultimele săptămâni.

Suspectul a fost dus la sediul poliției din Paris şi reţinut pentru „jaf organizat” și „conspirație criminală”. Această persoană este deja cunoscută poliției și se crede că are legătură cu ceilalți trei bărbați deja acuzați și reținuți în legătură cu acest caz, toți fiind din Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) sau locuind în apropierea acestei localităţi.

Bijuteriile încă sunt căutate

Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, un comando format din patru persoane a comis jaful de la muzeul Luvru din data de 19 octombrie. Folosind o nacelă elevatoare, doi dintre ei au intrat în Galeria Apollo și, cu ajutorul unor polizoare unghiulare, au furat bijuterii preţioase ale coroanei franceze, estimate la 88 de milioane de euro, dar cu o valoare istorică inestimabilă. Printre bijuteriile furate se numără seturi împodobite cu numeroase diamante și pietre prețioase.