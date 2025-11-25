A început sezonul recoltei pentru „aurul roșu”. Cum a ajuns cel mai scump condiment din lume: Are inclusiv proprietăți medicinale

Puține plante au reușit să cucerească atât gastronomia, cât și medicina tradițională, economia și cultura lumii la fel ca șofranul. Supranumit „aurul roșu”, șofranul este considerat cel mai scump condiment de pe planetă, depășind ca valoare unele metale prețioase. Cu o istorie de peste 3.500 de ani, planta continuă să fascineze prin aroma sa unică, culoarea intensă și proprietățile terapeutice inedite.

Imagini surprinse săptămâna trecută în Siria arată muncitorii în timpul recoltării florilor de șofran în Binnish, pe cel mai mare câmp de șofran din țară. Câmpul se întinde acum pe 16 dunami (aproximativ 2,5 acri), o creștere impresionantă față de experimentul inițial al fermierului din 2022, când a cultivat doar un singur dunam, extinzând treptat suprafața până la dimensiunea actuală. Această galerie ilustrează nu doar frumusețea recoltării manuale, ci și efortul intens depus pentru un condiment care ajunge să valoreze mai mult decât aurul.

Ce este șofranul?

Șofranul provine din florile mov ale plantei Crocus sativus, iar condimentul este obținut din cele trei stigmate roșii din centrul fiecărei flori. Aceste filamente delicate sunt culese manual, iar procesarea lor necesită o atenție extremă.

Rezultatul este un condiment cu o aromă intens florală, ușor metalică, dulce-amăruie și inconfundabilă.

Proprietăți și beneficii ale șofranului

Șofranul nu este apreciat doar pentru gust și culoare – numeroase studii au confirmat multiple beneficii asupra sănătății:

1. Puternic antioxidant - Conține crocină, crocetină, safranal și kaempferol – compuși care luptă împotriva stresului oxidativ și a inflamației.

2. Susține starea de spirit și ajută în depresie - Cercetările recente arată că șofranul are efecte comparabile cu unele medicamente antidepresive ușoare, fiind un „îmbunătățitor natural al stării de bine”.

3. Îmbunătățește memoria și funcția cognitivă - Extractele de șofran au fost studiate în contextul Alzheimerului și al declinului cognitiv, cu rezultate promițătoare.

4. Benefic pentru vedere - Crocinul ajută la protejarea celulelor retiniene și poate încetini degenerarea maculară.

5. Proprietăți digestive și antioxidante - Ajută la calmarea stomacului, îmbunătățește digestia și susține metabolismul.

6. Potențial afrodisiac natural - În culturile orientale, șofranul este considerat de secole un stimulator al libidoului.

Cât a ajuns să coste și de ce este șofranul atât de scump

Mai multe motive explică prețul ridicat – uneori între 3.000 și 10.000 de euro per kilogram, pentru cantități mari (en-gros).

1. Recoltare exclusiv manuală - Fiecare floare trebuie deschisă manual, iar cele trei stigmate trebuie extrase cu grijă, fără a le deteriora. Nicio mașină nu poate înlocui acest proces.

2. Cantitate mică per floare - Sunt necesare aproximativ 150.000 de flori pentru un singur kilogram de șofran uscat.

3. Perioadă scurtă de recoltare - Florile se deschid timp de doar câteva zile pe an, iar recoltarea se face în zori, pentru a preveni ofilirea stigmatelor.

4. Cultivare dificilă - Crocus sativus nu se reproduce prin semințe, ci doar prin bulbi, este sensibil la climă și necesită soluri bine drenate și multă îngrijire.

5. Randament redus și risc ridicat - O singură ploaie puternică sau o diferență bruscă de temperatură poate compromite întreaga recoltă.

Pentru șofranul premium vândut în retail, în România, în ambalaje mici (0,25 g, 0,5 g, 1 g), prețul pe kilogram poate ajunge și la 30.000 de euro.

Detalii mai puțin cunoscute despre șofran

Nu există șofran sălbatic – planta este sterilă, creată prin selecție și nu poate supraviețui fără intervenția omului.

Culoarea intensă vine din crocin, un pigment atât de puternic încât un singur gram poate colora câteva zeci de litri de lichid.

În Evul Mediu, falsificarea șofranului era o crimă gravă, pedepsită chiar cu moartea în unele orașe europene.

Aroma șofranului se intensifică odată cu timpul, dacă este păstrat corect.



