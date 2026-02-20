Alpinistul care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte, în Austria, a fost găsit vinovat de omor, dar rămâne liber

4 minute de citit Publicat la 13:09 20 Feb 2026 Modificat la 13:36 20 Feb 2026

Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă prin neglijență, după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria anul trecut, transmite BBC. Cu toate acestea, bărbatul va rămâne în libertate.

Bărbatul, identificat doar ca Thomas P, în conformitate cu legile austriece privind protecția datelor personale, a primit o pedeapsă de cinci luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 9.600 de euro.

Iubita sa, Kerstin G, a murit de hipotermie în timpul unei ascensiuni pe muntele Grossglockner, în ianuarie 2025.

Ce „circumstanțe atenuante” a luat în considerare instanța

Într-un comunicat transmis către BBC, instanța a declarat că a luat în considerare cazierul anterior curat al lui Thomas P și pierderea unei persoane apropiate drept „circumstanțe atenuante”.

Instanța a mai precizat că a ținut cont și de „discuția publică de pe rețelele sociale, care a fost incriminatoare pentru inculpat”.

Judecătorul, Norbert Hofer, el însuși un alpinist experimentat care colaborează cu echipele de salvare montană și cu elicopterele de intervenție din Tirol, a spus că Thomas P era un alpinist excelent, însă iubita sa era la ani-lumină în urma lui în ceea ce privește abilitățile de cățărare.

El a afirmat că cei doi ar fi trebuit să se întoarcă, deoarece Kerstin G nu avea suficientă experiență în condiții de iarnă.

Deși judecătorul a decis că Thomas P a evaluat greșit situația, a spus că acesta nu a lăsat-o în urmă „în mod intenționat”: „Nu vă văd ca pe un criminal, nu vă văd ca fiind lipsit de inimă.”

Fosta iubită a alpinistului a declarat la tribunal că și ea a fost lăsată în urmă pe munte

Instanța a audiat-o și pe Andrea B, o fostă iubită a lui Thomas P, care a descris cum acesta a lăsat-o singură într-o tură anterioară pe Grossglockner, în 2023.

Ea a spus că ajunsese la capătul puterilor, se simțea amețită și i se stinsese frontala. A declarat că plângea și țipa când el a dispărut brusc, mergând înainte și lăsând-o în urmă.

Potrivit relatărilor din presa austriacă, instanța a auzit cum echipa de salvare montană a găsit trupul lui Kerstin G atârnând cu capul în jos de o stâncă.

„Am fost uimiți că a rămas în acea poziție”, a declarat unul dintre salvatori în fața instanței. Dacă vântul ar fi fost mai puternic, „ar fi căzut peste fața sudică”.

Procurorii au spus că vântul sufla cu până la 74 km/h și că era foarte frig: -8°C, cu o temperatură resimțită de -20°C.

Ei au susținut că, fiind alpinistul mai experimentat, Thomas P era „ghidul responsabil al turei”.

Thomas s-a declarat nevinovat

Potrivit acuzării, el nu s-a întors la timp și nu a cerut ajutor suficient de repede pentru a-și salva iubita. Procurorul a declarat că Thomas P nu ar fi trebuit niciodată să ajungă într-o astfel de situație.

Thomas P s-a declarat nevinovat. El a spus în instanță că îi pare profund rău și că și-a iubit iubita, care era foarte sportivă, și că excursia fusese planificată împreună.

Avocatul său, Kurt Jelinek, a declarat că cei doi s-au aflat într-o situație extrem de dificilă și stresantă. El a spus că Kerstin G nu era lipsită de experiență și știa în ce se implică.

Părinții ei au declarat în instanță că ea fusese „foarte activă” în alpinism din 2020, iar mama sa a spus că nu ar fi „mers orbește”.

Medicul legist Claudia Wöss a confirmat în fața instanței că decesul a fost cauzat de hipotermie și a adăugat că a găsit dovezi de pneumonie virală și urme de ibuprofen în organismul lui Kerstin G.

Ea a spus că nu a putut evalua dacă boala i-a afectat capacitatea fizică și dacă aceasta a făcut mai probabilă o deteriorare bruscă a stării sale.

El a atins vârful și a coborât muntele pe altă parte, lăsând-o pe Kerstin în urmă

Procurorii susțin că cei doi au rămas blocați pe munte și că Thomas P nu a sunat la poliție și nu a transmis semnale de urgență atunci când un elicopter al poliției a survolat zona în jurul orei 22:30.

Imaginile video din elicopter i-au arătat pe cei doi continuând să urce. Judecătorul a remarcat că nu au fost trimise semnale de ajutor.

Apărarea a susținut că în acel moment Thomas P și iubita sa se simțeau încă bine și nu au cerut ajutor deoarece erau aproape de vârf.

Imagini de pe webcam arată luminile lanternelor lor în timp ce urcau muntele.

La scurt timp însă, potrivit apărării, situația s-a schimbat dramatic, când Kerstin G a devenit epuizată aproape de vârf.

Apărarea a spus că ea i-ar fi cerut lui Thomas P să plece pentru a cere ajutor.

La ora 00:35, pe 19 ianuarie, el a sunat la poliția montană. Conținutul conversației este disputat. Salvatorii au spus că nu a fost un apel de urgență, însă avocatul afirmă că Thomas P neagă că ar fi spus poliției că totul este în regulă.

El a atins vârful și a coborât pe partea cealaltă, lăsând-o pe Kerstin G în urmă. Procurorii spun că a părăsit-o la ora 02:00.

Imagini de pe webcam îl arată coborând de pe vârf, iluminat de lanternă.

Procesul a stârnit interes și dezbateri nu doar în Austria, ci și în comunitățile de alpiniști din afara granițelor țării, ridicând întrebări despre momentul în care judecata personală și asumarea riscurilor devin chestiuni de răspundere penală.

Cazul poate fi atacat cu apel.