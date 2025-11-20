Anunț șocant: Președintele Iranului insistă că Teheranul trebuie mutat în altă locație. ”Nu putem rezolva problema apei”

1 minut de citit Publicat la 23:45 20 Noi 2025 Modificat la 00:52 21 Noi 2025

18 milioane de oameni ar trebui evacuați din Teheran. Foto: Profimedia Images

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi că, în opinia sa, capitala ţării ar trebui relocată în afara Teheranului din cauza suprapopulării şi a agravării crizei apei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Pezeshkian a ridicat deja această posibilitate atunci când precipitaţiile au atins anul acesta în capitală cel mai scăzut nivel din ultimul secol.

„Realitatea este că nu avem de ales. (Acest transfer) este o necesitate. Nu putem supraîncărca această regiune cu şi mai mulţi oameni şi mai multe construcţii”, a spus el, citat de agenţia oficială de ştiri Irna.

„Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”, a adăugat el.

La începutul lunii noiembrie, el a avertizat că Teheranul ar putea fi evacuat dacă nu va ploua până la sosirea iernii.

Teheranul se confruntă cu veri uscate şi toride, de obicei atenuate de ploi toamna şi ninsori iarna. Însă anul acesta, vârfurile munţilor, de obicei acoperite de zăpadă în această perioadă a anului, au rămas goale.

Teheranul se confruntă cu o lipsă severă de apă, principalele sale rezervoare fiind la mai puţin de 5% din capacitatea lor, iar precipitaţiile - la minime istorice. Conform Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică din Iran, capitala iraniană a înregistrat o scădere de 95,8% a precipitaţiilor faţă de media istorică.

Confruntat cu lipsa de apă, guvernul a decis să întrerupă periodic alimentarea cu apă a celor 10 milioane de locuitori ai oraşului, în încercarea de a reduce consumul.

Ideea unei evacuări a capitalei a stârnit critici, în special în presa locală. Guvernul a clarificat ulterior că preşedintele a dorit doar să crească gradul de conştientizare a gravităţii situaţiei, nu să prezinte un plan concret.

Săptămâna trecută, autorităţile au anunţat lansarea operaţiunilor de însămânţare a norilor în scopul declanşării ploii.

Încă de anul trecut, Pezeshkian a invocat cu regularitate ambuteiajele, penuria de apă, gestionarea deficitară a resurselor şi poluarea severă a aerului drept argumente cheie în favoarea unei posibile relocări a capitalei.

În ianuarie, purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a afirmat că autorităţile iau în considerare o posibilă relocare a capitalei în regiunea Makran, o zonă în mare parte subdezvoltată de pe coasta de sud a ţării.

Cu toate acestea, nu a fost anunţat niciun plan concret, iar această propunere a atras deja critici puternice.