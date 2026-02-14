Astronomii sărbătoresc anularea proiectului de 10 miliarde de dolari din Chile care amenința cele mai senine ceruri din lume

Un călător stă sub Calea Lactee, așa cum poate fi văzută din deșertul Atacama, în nordul statului Chile. Deșertul Atacama, în apropiere de San Pedro de Atacama, este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru observarea cerului înstelat, datorită combinației dintre altitudinea ridicată, aerul extrem de uscat și lipsa poluării luminoase. sursa foto: Getty

Comunitatea științifică sărbătorește anularea unui proiect care ar fi pus în pericol cele mai senine ceruri din lume, în deșertul Atacama din Chile. Proiectul propus, în valoare de 10 miliarde de dolari, prevedea construirea unei facilități pe 3.000 de hectare pentru producția de hidrogen verde și amoniac, cunoscută sub numele de INNA. Acesta includea un port, legături de transport către coastă și trei centrale solare și se afla de aproape un an în evaluare la autoritatea de mediu din Chile, scrie The Guardian.

Astronomii au avertizat în repetate rânduri că apropierea instalației de unele dintre cele mai puternice telescoape din lume ar fi afectat iremediabil observațiile din zonă, considerată cel mai bun loc din lume pentru astronomia realizată de la sol.

„Această anulare înseamnă că proiectul INNA nu va mai avea un impact negativ asupra Observatorului Paranal”, a declarat Itziar de Gregorio, reprezentanta în Chile a Observatorului European Austral (ESO), care operează trei complexe de telescoape în această țară.

„Totuși, ceea ce a adus acest megaproiect în discuție este nevoia urgentă de măsuri clare de protecție în jurul locurilor unde se desfășoară astronomia profesionistă în Chile. Această anulare nu înseamnă că munca de protejare a cerului s-a încheiat”, adaugă aceasta.

Serviciul de evaluare de mediu din Chile a confirmat că, în urma întâlnirilor de săptămâna trecută cu AES Andes – compania care propusese instalația – proiectul a fost retras oficial.

Oamenii de știință avertizaseră că instalația INNA ar fi afectat măsurătorile prin creșterea poluării luminoase, prin generarea unor vibrații minuscule ale solului care ar fi influențat instrumentele, prin ridicarea de praf care s-ar fi putut depune pe oglinzile telescoapelor de mare precizie și prin amplificarea turbulențelor atmosferice.

Aceștia au susținut că nu exista nicio justificare pentru amplasarea facilității atât de aproape de observatoare, având în vedere consecințele potențial dezastruoase pentru astronomie.

AES Andes, filială a companiei americane AES Corporation, care produce energie în Chile, Columbia și Argentina prin centrale pe cărbune, gaz, hidro, eoliene și solare, a refuzat să comenteze.

Totuși, într-un comunicat de presă, compania a precizat că „după o analiză detaliată a portofoliului său de proiecte, AES Andes a decis să înceteze implementarea proiectului INNA”, adăugând însă că acesta era „absolut compatibil” cu alte activități din zonă.

O scrisoare deschisă publicată în decembrie, coordonată de laureatul Premiului Nobel din 2020, Reinhard Genzel, a cerut guvernului chilian să respingă proiectul, întrucât instalația ar fi fost amplasată la doar 11,6 kilometri de Paranal, unul dintre cele mai importante observatoare din lume.

Very Large Telescope (VLT), construit la 2.600 de metri deasupra nivelului mării, a furnizat date care au stat la baza a trei Premii Nobel. Iar pe Cerro Armazones, în apropiere, se află în construcție Extremely Large Telescope (ELT), care va fi cel mai mare și mai puternic telescop construit vreodată.

Acesta le va permite astronomilor să studieze galaxii îndepărtate, dar și exoplanete asemănătoare Pământului din propria noastră galaxie, care ar putea susține viața.