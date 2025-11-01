Antena 3 CNN Externe Mapamond Au plecat cu barca să vadă balenele în ciuda unei avertizări de furtună. Clipe dramatice la bordul unei ambarcațiuni în Marea Barents

Incidentul a avut loc lângă orașul rus Murmansk. Foto: colaj capturi

Au fost clipe dramatice la bordul unei ambarcațiuni turistice în Marea Barents. În ciuda unei avertizări de furtună pe mare și a interdicției emise de Ministerul pentru Situații de Urgență, nava a ieșit totuși în larg și s-a răsturnat. Cei nouă turiști și căpitanul au reușit să se salveze, după ce s-au cățărat pe barca parțial suspendată. 

Excursia pentru a vedea balenele aproape că s-a sfârșit tragic pentru nouă turiști și căpitanul ambarcațiunii, potrivit UNN, care citează publicația rusă Astra. 

Imagini cu turiștii disperați, cățărați pe barca parțial scufundată, au fost filmate de echipajele de salvatori. 

Incidentul a avut loc lângă orașul rus Murmansk. 

