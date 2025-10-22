Bodhana Sivanandan, o fetiță britanică de 10 ani, a învins o fostă campioană mondială la șah

1 minut de citit Publicat la 08:00 22 Oct 2025 Modificat la 08:00 22 Oct 2025

Sivanandan a mărturisit că experiența a fost minunată și că o va inspira să facă lucrurile din ce în ce mai bine de acum încolo / sursă foto: X/Chess.com

Bodhana Sivanandan, o fetiță britanică în vârstă de 10 ani, a reușit să o învingă pe fosta campioană mondială Mariya Muzychuk, în cadrul Cupei Europene a Cluburilor de Șah desfășurate la Rhodos, Grecia. Victoria spectaculoasă o aduce pe micuță la un pas de a deveni cea mai tânără mare maestră din lume.

După victorie, Sivanandan a mărturisit că experiența a fost minunată și că o va inspira să facă lucrurile din ce în ce mai bine de acum încolo.

„A fost o experiență minunată”, a spus ea în conferința de presă, scrie The Times.

„Sunt fericită că am câștigat, dar sper să mă descurc și mai bine în jocurile viitoare… Acest lucru mă va inspira să continui să fac mai bine și să încerc mai mult să câștig mai multe jocuri”, a spus fetița despre performanța sa.

Micuța a câștigat în fața ucrainencei Mariya Muzychuk, în vârstă de 33 de ani, fostă campioană mondială și dublă câștigătoare a campionatelor naționale.

Experții au descris partida de șah drept „un joc aproape perfect”.

Deși are doar 10 ani, Sivanandan beneficiază de o dispensă specială de la școală pentru a participa la turnee internaționale.

Daniel Gormally, mare maestru și analist de șah, a declarat pentru sursa citată că rezultatul este „o surpriză senzațională”.

„Bodhana pare să învingă un mare maestru în fiecare săptămână acum.”, a adăugat acesta.

El a explicat că succesul ei aduce un nou suflu șahului britanic.

„Șahul englezesc a fost în declin de atât de mult timp. Am avut jucători buni care au evoluat, nu mă înțelegeți greșit, dar nu am avut jucători grozavi. Acum avem jucători care vin și care sunt de fapt destul de interesanți”, a adăugat acesta.

De asemenea, și David Howell, marele maestru numărul 1 al Angliei, a reacționat și a declarat că: „Nu în fiecare zi un copil de zece ani învinge un mare maestru și fost campion mondial într-un asemenea stil.”