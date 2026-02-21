Câștiga 65.000 de lire pe an, apoi a venit inteligența artificială. Ce a urmat este un avertisment pentru toți

Primele valuri de concedieri asociate inteligenței artificiale încep deja să se vadă, iar tot mai mulți angajați din birouri descoperă că nu sunt în siguranță, scrie The Telegraph.

Leonie Tucker a petrecut aproape 20 de ani în industria filmului. Ca designer grafic, se ocupa de detaliile vizuale din producții: afișe din decor, ambalaje, elemente protejate de drepturi de autor, de la eticheta unei conserve până la ecranele telefoanelor folosite în scene. A ajuns coordonator de departament pentru proiecte importante, inclusiv pentru producții difuzate pe Apple TV.

La 36 de ani, câștiga peste 65.000 de lire anual. Apoi veniturile au scăzut brusc: 26.000 de lire anul trecut, iar în ultimele luni situația s-a agravat. Are credit ipotecar și mașină în leasing. „Nu poți opri plata ratei pentru că s-a întâmplat ceva ce nu ține de tine”, spune ea.

Nu pandemia și nici grevele scenariștilor de la Hollywood au fost decisive. După acele crize, proiectele au revenit. De data aceasta însă, impactul a fost diferit. O mare parte din munca ei poate fi realizată acum cu ajutorul AI în etapa de post-producție. În prezent, Tucker a ajuns să depindă de ajutor social.

Profesii întregi, puse sub semnul întrebării

Cazul ei nu este singular. Instrumentele bazate pe inteligență artificială evoluează rapid și încep să preia sarcini din domenii precum call-center, marketing, redactare de conținut sau programare. Următoarele vizate ar putea fi avocatura, consultanța și finanțele.

Economistul Anton Korinek, profesor la University of Virginia, avertizează că rata șomajului ar putea crește semnificativ într-un interval scurt, dacă tehnologia continuă în același ritm. El consideră prudentă pregătirea pentru scenarii dificile.

În urmă cu mai puțin de un an, ChatGPT făcea greșeli elementare. Între timp, dezvoltarea a accelerat considerabil. Aditya Agarwal, unul dintre primii ingineri ai Facebook, a declarat că, lucrând cu chatbotul Claude, a realizat că programatorii ar putea să nu mai scrie cod manual în viitor.

Claude este dezvoltat de compania Anthropic, condusă de Dario Amodei. Acesta a avertizat că AI ar putea genera o „subclasă” de angajați slab plătiți sau fără loc de muncă, dacă va deveni mai performantă decât oamenii în majoritatea sarcinilor.

Risc pentru marea majoritate a angajaților

La rândul său, laureatul Nobel Daron Acemoglu de la Massachusetts Institute of Technology susține că, dacă AI va fi folosită în principal pentru automatizare, multe competențe vor deveni inutile.

În Marea Britanie, asta ar însemna că persoanele cu venituri sub 43.000 de lire ar putea fi vulnerabile. Totuși, profesiile care presupun judecată complexă și responsabilitate majoră, precum conducerea executivă sau controlul traficului aerian, sunt considerate, pentru moment, mai greu de înlocuit.

Schimbări deja vizibile

Transformarea nu mai este teorie. Compania Cera, fondată de Ben Maruthappu, utilizează un agent AI care intervievează mii de candidați simultan și folosește sisteme predictive pentru a anticipa probleme medicale sau plecări ale angajaților. De asemenea, dezvoltă roboți de îngrijire pentru domiciliu.

Institutul pentru Politici Publice (IPPR) avertizează că, fără intervenții, milioane de locuri de muncă din Regatul Unit ar putea dispărea într-un termen scurt.

Pe forumuri online dedicate profesioniștilor cu venituri ridicate, precum HenryUK, utilizatorii discută deja despre cum să își protejeze finanțele în fața unei posibile „apocalipse a joburilor” provocate de AI: economii mai mari, investiții prudente, formare în domeniul tehnologic.

Impact direct asupra tinerilor

Lucy, 28 de ani, copywriter într-o mare companie financiară, urmează să fie concediată după o restructurare ce a afectat aproximativ 50 de angajați din marketing. Deși încă lucrează, știe că în câteva luni va pleca. Câștigă 48.000 de lire și nu este sigură că va mai obține curând un salariu similar.

Pe lângă pierderea veniturilor, o preocupă faptul că partea creativă a muncii, ceea ce îi oferea satisfacție, este tot mai mult preluată de AI.

Joanna, 36 de ani, designer principal pentru producții difuzate pe BBC, ITV și Netflix, spune că AI este folosită pentru a reduce costurile, înlocuind posturi intermediare. Rezultatul: presiune crescută asupra celor rămași și dispariția treptată a pozițiilor de nivel mediu.

O schimbare comparată cu Revoluția Industrială

Tehnologia a mai distrus locuri de muncă în trecut, de la Revoluția Industrială până la apariția internetului. Diferența, spun unii economiști, este viteza și amploarea actualei transformări.

În plan politic, se discută soluții precum venitul de bază universal. Lordul Jason Stockwood a declarat că guvernul britanic ar putea analiza această opțiune pentru industriile afectate. Pe de altă parte, Richard Tice, lider adjunct al partidului Reform UK, susține că imigrația ar trebui redusă pentru a proteja locurile de muncă existente.

„Am muncit toată viața pentru asta”

Între timp, Tucker încearcă să își reinventeze cariera, lansând o afacere online. Economiile i s-au redus drastic. Echipamentele în care a investit se află acum în garaj, iar ea încearcă să le vândă pentru a-și acoperi cheltuielile.

„Am muncit toată viața pentru asta. E descurajant și frustrant”, spune ea.