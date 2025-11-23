Ce s-a întâmplat sub Santorini în timpul miilor de cutremure din ianuarie. Magma care se mișca putea umple 200.000 de stadioane

„Valul” de zeci de mii de cutremure care au zguduit insula Santorini în ianuarie 2025 a fost provocat de magma topită care a circulat printr-un canal subteran timp de trei luni. Sursa foto: Getty Images

„Valul” de zeci de mii de cutremure care au zguduit insula Santorini în ianuarie 2025 a fost provocat de magma topită care a circulat printr-un canal subteran timp de trei luni, au descoperit oamenii de știință, scrie BBC. Volumul de magmă ar fi putut umple 200.000 de stadioane olimpice s-a mai descoperit în urma cercetărilor care au inclus și realizarea unei hărți 3D.

Oamenii de știință au folosit cunoștințele de fizică și inteligența artificială pentru a descoperi exact ce a cauzat cele peste 25.000 de cutremure, care au zguduit scoarța terestră pe o distanță de aproximativ 20 km, pe orizontală.

Au folosit fiecare dintre cutremure ca senzor virtual, apoi au folosit inteligența artificială pentru a analiza tiparele asociate cu acestea.

Unul dintre conducătorii studiului, Stephen Hicks de la UCL, a declarat că această combinare a fizicii cu învățarea automată ar putea ajuta ca pe viitor să se poată estima cînd vor avea loc erupțiilor vulcanice.

Ce s-a întâmplat în Santorini?

Activitatea seismică a început sub insulele grecești Santorini, Amorgos și Anafi în ianuarie 2025. Insulele au înregistrat zeci de mii de cutremure - multe dintre ele având magnitudinea de peste 5,0. Mulți turiști au fugit, iar localnicii se temeau că vulcanul subacvatic din apropiere, Kolumbo, ar putea erupe, sau că un cutremur major va urma, așa cum s-a întâmplat în 1956, când s-a produs un cutremur devastator cu magnitudinea de 7,7.

Oamenii de știință, care și-au publicat descoperirile în revista Science, au creat o hartă 3D a Pământului din jurul orașului Santorini. Apoi au cartografiat modelele de evoluție ale activității seismice ale fiecărui cutremur, precum și mișcarea scoarței terestre. Acest lucru a dus la un model detaliat al cauzei valului seismic.

Echipa a descoperit că evenimentul a fost determinat de mișcarea orizontală a magmei, de sub Santorini și vulcanul Kolumbo, printr-un canal de 30 km aflat la mai mult de 10 km sub fundul mării, între cele două insule Santorini și Anydros.

Cercetătorii au estimat că volumul de magmă care s-a deplasat prin scoarță ar fi putut umple 200.000 de piscine de dimensiuni olimpice. Aceste „intruziuni de magmă”, așa cum sunt cunoscute, au declanșat mii de cutremure.

Autorul principal al studiului, Anthony Lomax, geofizician cercetător care dezvoltă software științific pentru analiza activității seismice, a explicat: „Trepidațiile se comportă ca și cum am avea instrumente adânc în Pământ și ne spun ceva”.

Vor mai fi cutremure în Santorini?

Deocamdată nu vor mai avea loc alte cutremure, spun cercetătorii. „Magma a rămas destul de adânc în scoarță, la o adâncime de peste 8 km”, a explicat Dr. Hicks.

Activitatea vulcanică însă poate fi imprevizibilită. Cercetătorii spun că utilizarea inteligenței artificiale, în combinație cu fizica fundamentală a modului în care scoarța terestră se mișcă și răspunde la stres, ar putea transforma capacitatea de a monitoriza, înțelege și chiar prognoza activitatea vulcanică. Acest lucru ar putea ajuta la menținerea în siguranță a oamenilor din zonele lumii active din punct de vedere seismic.