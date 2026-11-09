Ce semnificație are simbolul de pe hainele atacatorului din Cracovia. Un schelet cu coarne care străpunge o inimă

3 minute de citit Publicat la 16:12 09 Noi 2026 Modificat la 16:12 09 Noi 2026

Simbolul este asociat cu steagul legendar al piratului Barbă Neagră. Foto: Getty Images

Un simbol controversat, reprezentând un schelet cu coarne, o clepsidră și o suliță care străpunge o inimă însângerată, a atras atenția după atacul armat din Cracovia. Însemnul era imprimat pe o insignă purtată de tânărul de 24 de ani acuzat că a împușcat mortal șase persoane și a rănit alte câteva zeci, după ce, anterior, și-ar fi ucis membrii familiei în Ostrowiec Świętokrzyski, potrivit publicatiei Onet.pl.

Simbolul ar fi asociat cu steagul legendar al piratului Barbă Neagră, pe numele său Edward Teach, unul dintre cei mai cunoscuți pirați din istorie. În prezent, imaginea este folosită și pe insignele cu mesaje sau simboluri militare, purtate de militari și de pasionații de echipamente tactice.

Ce înseamnă scheletul cu coarne, clepsidra și inima străpunsă

Steagul atribuit lui Barbă Neagră ar fi fost conceput pentru a-i intimida pe marinarii navelor atacate și pentru a-i determina să se predea fără luptă. Imaginea cunoscută astăzi a apărut însă într-o publicație abia în 1912, iar asocierea sa cu celebrul pirat a fost făcută câteva decenii mai târziu.

Fiecare element al simbolului are o semnificație aparte. Scheletul cu coarne reprezintă moartea, diavolul sau un demon, în timp ce clepsidra sugerează că timpul adversarului se apropie de sfârșit. Sulița care străpunge inima transmite ideea de lipsă de milă față de inamic și de moarte violentă, iar picăturile de sânge simbolizează sângele vărsat al adversarului.

În mediul militar, astfel de insigne sunt cunoscute drept morale patches. Ele pot transmite mesaje despre determinare, duritate, spirit de luptă și disponibilitatea de a merge până la capăt.

În anumite contexte, steagul este asociat și cu expresia „No quarter”, care transmite mesajul că adversarul nu va primi îndurare și că nu vor fi luați prizonieri.

Insigna, folosită de militari americani și de luptători din Ucraina

Simbolul inspirat de steagul lui Barbă Neagră ar fi fost asociat inițial cu membrii echipei SEAL Team 3 din cadrul forțelor speciale ale Marinei americane, iar ulterior a devenit cunoscut și în rândul altor militari din US Navy SEALs. În timp, versiuni ale insignei au fost adoptate și de forțe speciale din alte țări.

O variantă proprie a simbolului este folosită și de Forward Observations Group (FOG), o marcă americană și o comunitate cu profil militar și lifestyle, fondată de Derrick Bales, fost militar în infanteria armatei americane și veteran al războiului din Afganistan. Grupul este format în principal din foști militari americani, inclusiv persoane care au activat în structuri speciale.

Oficial, compania comercializează echipamente tactice și accesorii și are o prezență importantă pe rețelele sociale. Membrii săi au călătorit în Ucraina, Irak și Siria, unde au stabilit contacte cu luptători locali și au realizat fotografii și materiale video din zonele de conflict.

Insigna este asociată și cu unii dintre luptătorii străini care au mers în Ucraina pentru a lupta de partea armatei ucrainene. Simboluri asemănătoare au fost folosite și de membri ai Brigăzii de Asalt Azov.

Anchetatorii verifică activitatea online a atacatorului

În prezent, simbolul face parte și din cultura militară populară. Nu este folosit exclusiv de militari, ci și de civili pasionați de supraviețuire, echipamente tactice sau jocuri de tip airsoft. Acestea din urmă presupun simularea unor confruntări militare cu ajutorul unor replici de arme care lansează bile din plastic.

Deocamdată, nu este clar de ce tânărul de 24 de ani purta această insignă și dacă alegerea ei are vreo legătură cu motivele atacului. Anchetatorii încearcă să stabilească ce l-a determinat să comită crimele și verifică inclusiv trecutul său și activitatea desfășurată pe internet.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Onet, în anchetă au fost implicați și polițiști din cadrul Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice. Aceștia verifică dacă bărbatul făcea parte din grupuri online, dacă exprima în mediul virtual opinii radicale și dacă existau indicii că ar fi pregătit un asemenea atac.

Luni dimineață, poliția a anunțat că atacatorul a murit la spital.