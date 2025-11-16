Cea mai înaltă cascadă din lume este într-un aeroport: Cum arată minunea arhitecturală de 40 de metri numită „Vortexul Ploii”

Vortexul Ploii, cea mai înaltă cascadă interioară din lume. Sursa foto: Hepta

În inima complexului Jewel de la Aeroportul Changi din Singapore se află un spectacol care pare desprins dintr-un vis: Vortexul Ploii („Rain Vortex”), cea mai înaltă cascadă interioară din lume. Vizitatorii, în număr impresionant, sunt atrași atât de forța naturii, cât și de măiestria arhitecturală, în acest loc inedit și spectaculos.

Unde se află și cum arată Vortexul Ploii

Jewel este un complex impresionant: cinci etaje deasupra solului și cinci subterane, cu o suprafață totală de aproximativ 135.700 m².

În mijlocul acestui spațiu luxuriant își face loc o grădină interioară pe cinci niveluri, cu mii de plante și peste o sută de specii diferite.

Deasupra acestui „val de verdeață” se ridică cupola toroidală din sticlă, compusă din peste 9.000 de panouri de sticlă, care lasă lumina să pătrundă și conferă o senzație de spațiu deschis, dar protejat.

Vortexul Ploii a devenit un reper iconic al Singapore-ului. Vizitatorii spun că mai întâi aud cascada – un tunet continuu – înainte de a o vedea, iar priveliștea este cu adevărat hipnotizantă.

Magia cascadelor interioare

Vortexul Ploii are o înălțime de 40 de metri, iar apa recirculată cade printr-un oculus (deschidere circulară) în mijlocul cupolei, creând un efect dramatic și foarte vizibil.

Debitul poate ajunge la câteva zeci de mii de litri pe minut – în unele momente, pompele urcă până la 23 m³/min pentru a susține căderea spectaculoasă.

La baza cascadei se află un funnel acrilic, o structură transparentă care atenuează stropirea și reduce zgomotul produs de cădere.

Acolo, apa este colectată, apoi recirculată din nou spre acoperiș, într-un sistem sustenabil.

Design și semnificație arhitecturală

Proiectul a fost realizat de faimoșii arhitecți Safdie Architects, împreună cu firma de design de apă WET.

Unul dintre scopurile lor nu a fost doar să creeze un punct turistic, ci să construiască un spațiu public care să redea o conexiune cu natura, chiar într-unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale lumii.

Structura are și un rol practic: nu este doar decorativă, ci contribuie la răcirea pasivă a spațiului interior, prin evaporare, și folosește apa de ploaie pentru a alimenta instalația.

Noaptea, magia se amplifică: Vortexul devine o scenă pentru un spectacol de lumină și sunet - proiectii 360° pe suprafața căderii de apă, acompaniate de muzică.

Jewel nu este doar un mall sau un spațiu comercial, ci o destinație în sine. Pe lângă restaurante (peste 300!) și magazine, zona oferă un hotel, zone de relaxare și poteci care traversează grădina interioară.