China elimină vizele pentru două țări, inclusiv una din Europa: Turiștii pot călători fără, din 17 februarie 2026

1 minut de citit Publicat la 14:52 16 Feb 2026 Modificat la 14:52 16 Feb 2026

Turiștii din Regatul Unit și Canada vor putea călători în China fără viză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cetățenii din Regatul Unit și Canada vor putea călători în China continentală timp de până la 30 de zile fără viză, începând de marți, 17 februarie 2026.

Ministerul chinez de Externe a anunțat că intrarea fără viză va fi permisă pentru turism, afaceri sau vizite la familie și prieteni, iar măsura va fi valabilă, inițial, până la 31 decembrie 2026, potrivit BBC.

Decizia vine după vizita oficială în China a premierului britanic Keir Starmer, luna trecută, când acesta și președintele chinez Xi Jinping au convenit să relaxeze regulile de călătorie.

Sir Keir a declarat că acordul va facilita extinderea afacerilor britanice în China, însă criticii susțin că eforturile guvernului de la Downing Street de a „reseta” relațiile cu Beijingul ignoră preocupările legate de drepturile omului și securitatea națională.

Anunțând duminică data intrării în vigoare a măsurii, Ministerul chinez de Externe a precizat că schema va „facilita și mai mult schimburile interumane între China și alte țări”.

Alte țări care nu au nevoie de vize pentru China

Prin această decizie, regulile pentru deținătorii de pașapoarte britanice și canadiene sunt aliniate cu cele aplicate pentru alte 50 de state, inclusiv Franța, Germania, Italia, Australia și Japonia.

Sute de mii de britanici ar putea beneficia de schimbare, având în vedere că aproximativ 620.000 au călătorit în China în 2024, potrivit Oficiului Național de Statistică.

În timpul vizitei sale oficiale în China, în ianuarie, Sir Keir a afirmat că firmele britanice „au cerut insistent modalități de a-și extinde prezența în China”.

Xi și Sir Keir au convenit, de asemenea, să aprofundeze relațiile comerciale în domenii precum servicii, sănătate, tehnologie verde și finanțe, însă nu a fost anunțat niciun acord amplu de liber schimb.

Vizita — prima a unui premier britanic în China de la deplasarea efectuată de Theresa May în 2018 — a fost criticată de unele figuri din opoziție.

Cu puțin timp înainte de a pleca în China, guvernul condus de Sir Keir a aprobat planurile pentru o nouă ambasadă chineză de mari dimensiuni în centrul Londrei, în ciuda faptului că oponenții au susținut că aceasta ar putea fi folosită ca bază pentru spionaj și ar putea reprezenta un risc de securitate.