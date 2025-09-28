Cum a devenit un oraș european cea mai sustenabilă destinație turistică din lume

Există însă destinații care au reușit să se protejeze de efectele turismului de masă prin strategii sustenabile aplicate consecvent, timp de decenii. sursa foto: Getty

Fenomenul de overtourism – turism excesiv – provoacă probleme majore în multe colțuri ale lumii: crize de locuințe, infrastructură copleșită și un impact devastator asupra mediului. În încercarea de a limita pagubele, autoritățile au fost nevoite să testeze măsuri precum limitarea numărului de vizitatori sau accesul restricționat la situri naturale, scrie Euronews.

Helsinki, pe primul loc în clasamentul global al sustenabilității

Indexul Global Destination Sustainability (GDS) analizează anual peste 100 de orașe din întreaga lume, folosind 70 de indicatori, grupați în patru categorii: managementul destinației, lanțuri de aprovizionare, sustenabilitate socială și performanță de mediu.

Pentru al doilea an consecutiv, Helsinki ocupă prima poziție.

„Helsinki continuă să ridice standardele, definind ‘practicile următoare’ în managementul regenerativ al destinațiilor”, a declarat Guy Bigwood, CEO al GDS-Movement. „Prin acțiuni climatice curajoase, strategii inovatoare de sustenabilitate și un angajament ferm pentru transparență, orașul dovedește o viziune excepțională”.

Strategia care a adus titlul capitalei finlandeze

Succesul Helsinki se bazează pe o serie de proiecte care au vizat reducerea amprentei de carbon a turismului și promovarea unei „foi de parcurs climatice” pentru industrie. Autoritățile locale au sprijinit, de asemenea, companiile din turism să adopte practici sustenabile.

„Promovăm turismul având în vedere toate dimensiunile sustenabilității – reducem impactul negativ și îl creștem pe cel pozitiv. Ținta noastră este ca Helsinki să fie un loc mai bun atunci când vizitatorul pleacă decât era când a venit”, spune Nina Vesterinen, directoarea departamentului de turism al orașului.

Un alt element esențial este implicarea rezidenților. Potrivit autorităților, cooperarea dintre instituții, companii și comunități a fost decisivă pentru succes.

Certificări și performanțe notabile

Un factor cheie în clasarea Helsinki pe primul loc este procentul ridicat de unități certificate ecologic. „Până la 99% din camerele hotelurilor cu peste 50 de camere sunt certificate din punct de vedere al mediului – un nivel mult peste media europeană”, subliniază Vesterinen.

În martie 2025, Helsinki a devenit primul oraș cu peste 500.000 de locuitori care a obținut certificarea Green Destinations, recunoscută la nivel internațional de Consiliul Global pentru Turism Sustenabil (GSTC).

„Pentru Helsinki, este esențial ca sustenabilitatea să fie transparentă. Nu trebuie să rămână doar la nivel de marketing, un simplu ‘greenwashing’. Uniunea Europeană cere deja ca toate afirmațiile de mediu să fie verificabile și de încredere”, a adăugat Vesterinen.

Un turism în creștere, dar mai responsabil

Anul 2025 este deja unul record pentru turismul din Helsinki: potrivit Statistics Finland, numărul de nopți petrecute de turiștii internaționali a crescut cu 19% în primele șapte luni față de aceeași perioadă a anului trecut.

Un raport Booking.com arată că peste 50% dintre călători sunt conștienți de impactul turismului asupra comunităților locale și mediului, iar 93% dintre respondenți au declarat că vor să facă alegeri mai responsabile.

Vesterinen recunoaște însă provocările: „O mare parte dintre turiștii internaționali ajung în Helsinki cu avionul sau cu feribotul, iar impactul climatic este evident. De aceea, ne propunem să atragem tot mai mulți vizitatori din Finlanda și din regiunile europene apropiate”.