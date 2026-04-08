Cum a rămas un român fără 40.000 de euro pe un drum din Germania. Inițial a spus că era în vacanță cu familia

Un român a fost depistat în Germania cu țigări de 40.000 de euro în mașină FOTO: Biroul Vamal Principal din Nürnberg

Un român care susținea că este în vacanță cu familia a primit o lovitură grea atunci când a fost oprit pentru un control de rutină, în Germania. Între valize și perechi de încălțăminte, vameșii germani au observat niște cutii suspecte care, până la urmă, s-au dovedit a fi pline cu marfă de contrabandă.

Astfel, românul a rămas fără țigări de 40.000 de euro.

Potrivit T-online, funcționarii Biroului Vamal Principal din Nürnberg au confiscat de la cetățeanul român aproape un sfert de milion de țigarete de contrabandă, la sfârșitul lunii martie, în urma controlului făcut în microbuzul cu care circula acesta.

Românul, care era însoțit de alți doi membri ai familiei, a declarat că toți se aflau în drum din România către Marea Britanie, în vacanță. Șoferul, de 43 de ani, a menționat inițial că are doar șase sticle de vin ca bunuri care trebuie declarate. Numai că vameșii au fost contrariați de încărcătura vehiculului și au decis să-l inspecteze mai atent.

În compartimentul de marfă, pe lângă valize și deșeuri voluminoase, funcționarii au descoperit mai multe cutii mari. Când i-au cerut șoferului să se deplaseze la un punct de control separat, acesta a recunoscut că avea marfă de contrabandă. În total, vameșii au confiscat peste 200.000 de țigarete cu timbru fiscal românesc. Valoarea mărfurilor confiscate este de 40.000 de euro. Împotriva bărbatului a fost deschis un dosar penal.

Deși, în principiu, o persoană fizică poate aduce în Germania țigarete pentru uz personal din state membre ale UE fără a plăti taxe, a explicat o purtătoare de cuvânt a Biroului Vamal din Nürnberg, „la această cantitate sunt depășite de 250 de ori valorile orientative la care se mai poate presupune un consum personal”, a adăugat aceasta.