Destinațiile de top din Cuba au devenit orașe-fantomă din cauza sancțiunilor SUA care le-au lăsat fără combustibil sau curent

Destinații de top din Cuba, care odată atrăgeau turiști din întreaga lume, au devenit în aceste zile orașe-fantomă. Localnicii sunt devastați. „Am ajuns la capătul puterilor”, a spus un cubanez al cărui singur mijloc de trai era turismul. Penele de curent durează până la 22 de ore pe zi, apa este tot mai puțină, iar de servicii medicale nici nu poate fi vorba. Sunt consecințele blocadei impuse de SUA, care a lăsat Cuba fără curent și petrol, relatează CTV News.

În Palpite, un mic oraș din peninsula Zapata din Cuba, atunci când soarele apune, drumul principal se umple de agitație. Dar nu de crabi roșii de uscat care atrăgeau odinioară sute de mii de turiști anual într-una dintre principalele destinații de ecoturism ale insulei.

Mulțimile de acum sunt formate din localnici care ies din case în căutarea unui semnal de telefon mobil, atunci când luminile pâlpâie și revin pentru scurt timp. Blocada energetică impusă de SUA a condamnat o mare parte a insulei să trăiască fără electricitate.

„Ce turist ar mai vrea să ne viziteze în aceste condiții?”, spune Manuela Arencibia Báez, proprietara unei case de închiriat, acum în mare parte goală, aflată puțin mai departe, în Playa Larga, pe malul mării, la aproximativ 3 kilometri distanță și principala destinație de cazare din regiune.

Femeia a declarat pentru Reuters că a pierdut șirul rezervărilor pe care a fost nevoită să le anuleze, inclusiv din partea unor turiști deja aflați în țară, care nu au reușit să găsească un șofer de taxi cu suficient combustibil pentru a face călătoria de două ore din Havana.

Ambele hoteluri din Playa Larga sunt închise. Majoritatea atracțiilor turistice sunt, de asemenea, închise.

Numărul turiștilor internaționali a scăzut cu 56% în februarie față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor oficiale.

Cuba nu este străină de lipsuri. Sunt decenii de când economia controlată de stat și embargoul comercial impus de SUA încă din timpul Războiului Rece (care complică totul, de la tranzacții financiare până la importul de combustibil) au însemnat pene de curent și acces limitat la bunuri și servicii la ordinea zilei în restul lumii.

Însă de această dată situația este diferită, au declarat pentru Reuters localnici din regiunea Zapata.

„Suntem într-o situație mult mai gravă chiar și decât în timpul pandemiei de coronavirus”, a spus Arencibia. Aceasta a spus că a pierdut rezervări din țări precum Elveția, Canada, Franța și Germania.

Întreruperile de curent ajung acum la 22 de ore pe zi, lăsând doar câteva ore de lumină, în care localnicii se grăbesc să-și sune rudele din Miami sau Havana ori să gătească înainte ca alimentele să se strice în frigidere.

Apa devine tot mai puțină în multe comunități. Serviciile medicale, deja greu accesibile în zonele îndepărtate, sunt acum aproape inexistente, afectate de penele de curent și lipsa mijloacelor de comunicare. Combustibilul pentru turiștii independenți, care veneau odinioară în zonă cu mașini închiriate, este în mare parte indisponibil.

Blocada de combustibil instituită de Trump a coincis cu perioada de vârf a sezonului turistic din Cuba, ceea ce face aproape inevitabil un an dezastruos și reprezintă o lovitură fatală pentru o industrie deja afectată de lipsuri, dar care în 2024 genera încă aproximativ 10% din veniturile în valută.

Multe hoteluri și servicii, de la Havana până la destinațiile de plajă Varadero, Cayo Santa María și Cayo Coco, au fost nevoite să se închidă, după ce lipsa combustibilului a determinat multe companii aeriene să reducă zborurile.

„În aceste luni, de obicei casa e complet ocupată”, a spus Fidel Silvestre Fuentes, în vârstă de 67 de ani, proprietar al unei case de închiriat, care găzduia de obicei observatori de păsări veniți din întreaga lume pentru a vedea colibriul-albină, cea mai mică pasăre din lume, printre alte specii. „Acum casa e goală.”

Oraș-fantomă

Regiunea Zapata, mare parte inclusă într-un parc național nealterat, are totuși mai multe locuințe private de închiriat pentru turiști decât chiar Varadero, principala destinație de plajă din Cuba. Acum însă pare un oraș-fantomă.

Gropile din singurul drum de acces s-au adâncit. Traseul de coastă dintre nisipurile albe din Playa Larga și Playa Girón pare abandonat, populat mai ales de crabi rătăciți, localnici călare sau oameni pe bicicletă.

Chiar și principalele atracții sunt închise. Cueva de los Peces, o peșteră cu apă limpede, aparent fără fund, plină de pești tropicali colorați, este închisă de două luni, a declarat un paznic.

Impactul este deosebit de grav în regiuni precum Zapata, unde locuitorii au puține alternative de muncă în afara turismului.

„Dacă nu ai o casă de închiriat, lucrezi într-un restaurant; iar dacă nu lucrezi în domeniu, probabil cunoști pe cineva care o face”, a spus Jorge Alberto Brito, vânzător de pălării și suveniruri, care trăiește acum din câțiva pesos pe zi. „Fără îndoială, am ajuns la capătul puterilor”.

Fidel Fuentes Rayó, care închiriază o casă în Playa Larga, este printre puținii norocoși care au avut bani să cumpere panouri solare și o baterie cu litiu pentru stocare, oferindu-i un avantaj față de concurență.

Totuși, spune el, aceste investiții nu l-a ajutat.

„Turiștii nu vin în Cuba pentru confort, ci pentru a vizita parcul național și pentru activități precum observarea păsărilor, scufundări, plimbări cu barca sau pescuit sportiv… experiențe care pur și simplu nu mai sunt disponibile acum”, a explicat, invocând lipsa combustibilului și problemele de transport.

Cu toate acestea, câțiva turiști izolați își asumă riscul și ajung în zonă.

Blair Andrews, o turistă americană, a revenit de mai multe ori în Cuba, suficient cât să fie cunoscută pe nume de ghizii unui centru de scufundări din Golful Porcilor.

Femeia de 51 de ani a declarat pentru Reuters că lipsa electricității și a semnalului nu sunt principalele ei îngrijorări.

„Revin pentru că oamenii din Cuba sunt gazde primitoare și au o cultură frumoasă”, a spus ea, în timp ce își fixa butelia înainte de a se scufunda în apele limpezi, verde-albăstrui, ale Golfului Porcilor. „Sunt foarte tristă pentru ceea ce li se întâmplă.”