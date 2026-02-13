Antena 3 CNN Externe Mapamond Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat

2 minute de citit Publicat la 11:20 13 Feb 2026 Modificat la 11:54 13 Feb 2026
Julie Rizzitello, de 37 de ani, riscă 10 ani de închisoare FOTO: Facebook

O profesoară din New Jersey, care a abuzat sexual doi elevi minori și a rămas însărcinată cu unul dintre ei, l-a traumatizat pe acesta din urmă pentru că a întrerupt sarcina, fapt dezvăluit în timp ce era condamnată la 10 ani de închisoare.

Julie Rizzitello, care era profesoară de engleză la Wall Township High School, i-a spus uneia dintre victime că a rămas însărcinată după ce l-a convins să întrețină relații sexuale neprotejate cu ea de ziua lui, fapt dezvăluit în instanță miercuri, potrivit Jersey Shore Online.

Femeia de 37 de ani, care este mamă, l-a informat ulterior pe adolescentul pe care îl agresase încă de clasa a IX-a că a întrerupt sarcina.

„Nu doar că trebuie să se confrunte cu faptul că a fost hărțuit pe tot parcursul anilor de liceu, că a fost vânat de profesoara lui pe care o iubea și în care avea încredere, că a fost abuzat sexual de această profesoară”, a declarat judecătoarea Jill Grace O’Malley, în cadrul audierii victimei. „Dar acum se luptă să accepte faptul că această persoană a făcut avort și el nu a fost împăcat cu asta. Gestul l-a impactat psihologic - este devastat”.

Profesoara, care a pledat vinovată anul trecut pentru două capete de acuzare de agresiune sexuală de gradul doi, i-a abuzat pe fiecare dintre elevi timp de luni de zile, au spus procurorii.

Primul băiat - cel cu care a rămas însărcinată - era în clasa a IX-a când a început relația, în 2017. Îi spusese că visează să facă sex cu el, ceea ce apoi au și făcut de mai multe ori, în 2017 și 2018.

Rizzitello l-a vizat și pe un alt băiat, un elev de 18 ani, la începutul anului 2024.

Profesoara a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu ambii băieți la ea acasă, în parcări și chiar la magazinul deținut de familia ei, unde lucrau cei doi adolescenți.

După ce Rizzitello a fost arestată în iulie 2024, procurorii au spus că ea a contactat ambele victime și le-a cerut să șteargă orice dovadă de pe telefoanele lor.

 

