Doi sportivi din echipa de ski a Norvegiei au fost descalificați pentru „trișat”. Cum se apără atleții

Marius Lindvik a descris situația drept „un coșmar” și a spus că se simte „trist”. Foto: Getty Images

Doi săritori cu schiurile din Norvegia au fost descalificați de la un eveniment din cadrul Campionatului Mondial de Ski, după ce s-a aflat că echipamentele lor au fost modificate pentru a conține o țesătură întărită, ceea ce le-ar fi dat un avantaj în cursă. Atât Marius Lindvik, săritor cu schiuri medaliat cu aur la Olimpiadă, cât și Johan André Forfang au fost descalificați la scurt timp de la competiție, deși ambii susțin că nu au știut și că dacă ar fi avut cunoștință că echipamentele lor încalcă regulile nu le-ar fi purtat, relatează CNN.

Marius Lindvik și Johan André Forfang au concurat la unul dintre evenimentele din cadrul Campionatului din Trondheim, Norvegia, sâmbătă, dar au fost descalificați ulterior, după ce s-a descoperit că costumele lor au fost modificate, ceea ce, potrivit managerului general al Federației Norvegiene de Ski, Jan-Erik Aalbu, este echivalent cu a trișa.

„Echipele au a explicat că, vineri, au ales să modifice salopetele purtate de Forfang și Lindvik. Acest lucru s-a făcut cunoscând faptul că este împotriva regulilor, dar au crezut că nu va fi descoperit la controlul echipamentului. Astfel, eu consider că am trișat. Am încercat să păcălim sistemul. Asta este inacceptabil”, a spus managerul general al Federației Norvegiene de Ski.

Jan-Erik Aalbu a adăugat că atleții au folosit costumele modificate doar pentru acel eveniment nu și la alte competiții de la Campionatul Mondial.

Într-un comunicat, Federația Internațională de Ski a spus că Lindvik și Forfang au fost descalificați după „inspecția salopetelor lor, care nu respectau regulile pentru echipamente”.

„Biroul Independent pentru Etică al FIS a deschis o anchetă cu privire la suspiciuni de manipulare ilegală a echipamentului de către echipa norvegiană”, a mai transmis Federația Internațională de Ski.

În postări pe rețelele sociale, atât Lindvik cât și Forfang au spus că nu au știut că echipamentele lor au fost modificate. Forfang a scris pe Instagram că este „devastat” de descalificare.

„Acest Campionat Mondial ar fi trebuit să fie o săptămână de vis, dar s-a încheiat cu o tragedie. Este important pentru mine să atrag ateția că nu știut că echipamentul meu a fost modificat. Am avut întotdeauna încredere în staff-ul meu, care au lucrat din greu la echipamentul pentru competiții. Dar, de această dată, a fost depășită o linie.

De asemenea, sunt ușurat să vă asigur că sâmbătă a fost prima dată când am sărit cu acest echipament. Ca atletiți suntem responsabili să ne asigurăm că echipamentele ne vin corect. Însă, nu am știut să verific aspectele mai de detaliu, cum ar fi cusăturile. Este o situație sfâșietoare nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care iubesc acest sport”.

La rândul său, tot pe Instagram, Lindvik a descris situația drept „un coșmar” și a spus că se simte „trist”.

„Nu am știut că echipamentul meu a fost modificat și nu l-aș fi folosit niciodată dacă aș fi știut. Este greu să descriu în cuvinte ce simt acum”, a spus atletul.

În vârstă de 26 de ani, Lindvik, medialiat cu aur la Olimpiadă, a câștigat medalia de argint înainte să fie descalificat.