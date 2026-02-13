Drama incredibilă a unei femei care credea că nu poate avea copii. După ce, în sfârșit, a rămas însărcinată, a fost ucisă

13 Feb 2026

Ashley Williams avea 34 de ani FOTO: GoFundMe

O familie din Michigan, SUA, este cutremurată după ce o femeie însărcinată a fost împușcată mortal. Bebelușul ei, care fusese adus pe lume cu succes în urma incidentului, a murit câteva zile mai târziu.

Ashley Williams, de 34 de ani, a fost împușcată într-o locuință din Flint, Michigan, marți, 10 februarie, potrivit People, care citează surse din poliție.

Ea era însărcinată în șase luni la momentul respectiv și a murit la scurt timp după ce a fost dusă la spital.

Deși medicii au reușit să-l aducă pe lume cu succes pe băiețelul ei, care a primit numele Isaiah Ryan, acesta a murit după două zile, din cauza rănilor suferite, a anunțat familia lui Williams într-o campanie GoFundMe.

Isaiah era „bebelușul miracol” al lui Ashley, pentru că aceasta nu credea că poate să rămână însărcinată, a declarat mama ei, Kathy Williams.

Familia lui Ashley a scris în campania online de strângere de fonduri, inițiată în primă fază pentru a acoperi cheltuielile medicale pentru Isaiah, că acesta a fost conectat la aparate de susținere a vieții.

Familia a făcut ulterior anunțul trist. „Bebelușul Isaiah a luptat cu putere, dar Dumnezeu a ales să-l lase să se odihnească liniștit alături de mama lui”.

DEocamdată nu sunt clare împrejurările în care tânăra femeie a ajuns să fie împușcată, iar poliția nu a spus dacă are suspecți.

Ancheta este în desfășurare.