Dua Lipa și Callum Turner se vor căsători la Palermo, în septembrie. Detaliile unei nunţi eveniment

Dua Lipa și Callum Turner se vor căsători la Palermo, în Italia în septembrie. Sursa foto: Getty Images

Vedeta pop internațională Dua Lipa a ales Palermo pentru nunta sa cu actorul britanic Callum Turner. Data evenimentului a fost deja stabilită pentru perioada 5- 7 septembrie, la Villa Igiea, un hotel de lux, aflat la 2 kilometri de port.

Un întreg etaj de apartamente din hotelul de cinci stele Rocco Forte a fost deja rezervat pentru oaspeți. Lista invitaților este păstrată strict confidențială, la fel ca și locațiile alese pentru festivități și biserica unde va avea loc ceremonia. Totuşi publicaţia La Repubblica indică biserica S. Maria dello Spasimo , mai cunoscută sub numele de „ Spasimo ” și recent restaurată, ca fiind locul unde cuplul își va jura iubire veșnică.

Nunta va fi realizată sub coordonarea organizatoarei de nunți Alessandra Grillo, una dintre cele mai căutate industrie și care care s-a ocupat şi de nunta Chiarei Ferragni și a lui Fedez.

Alegerea orașului Palermo nu este o coincidență. Vedeta pop britanică de origine kosovară, care are aproximativ 88 de milioane de urmăritori pe Instagram și 40 de miliarde de stream-uri, a fost în vacanță în oraș cu viitorul ei soț în iulie anul trecut și, ca orice alt turist, a cutreierat aleile centrului istoric, făcând fotografii și selfie-uri.

Așezați pe treptele de marmură ale străzii din centrul oraşului, viitorii soți au sorbit câte o băutură între conversații și un joc de cărți. „A comandat”, își amintește Salvo Morello, somelier la „Barone”, „vinul portocaliu Zibibbo, tipic pentru partea de vest a insulei”.

În timpul vacanței lor la Palermo, au luat apoi masa la Osteria dei Vespri, restaurantul caracteristic cu vedere la Piazza Croce dei Vespri. Se pare că rezervarea a fost făcută sub un nume fals de la Villa Igiea, hotelul unde vor sta și de data aceasta.

Dua Lipa a dezvoltat o legătură specială cu orașul de-a lungul anilor. Spre marea încântare a fanilor lui Palermo, imaginile cu cântăreața purtând un tricou al echipei Palermo, au devenit virale.

Viitorul ei soț, Callum Turner, este un actor britanic, cunoscut mai ales pentru rolul său de Theseus Scamander din „Animalele fantastice ” și pentru rolul principal din serialul „ Maeștrii aerului ”, produs de Steven Spielberg și Tom Hanks . Cei doi s-au întâlnit la începutul anului 2024, la petrecerea de după premiera filmului „Maeștrii aerului”.