„E incredibil cum pare zăpadă, dar miroase chimic”. Pericolul mortal din spatele unor imagini virale de pe o plajă

Imagini bizare și alarmante au fost surprinse pe plaja din orașul Chennai, sudul Indiei, unde o spumă albă, densă și toxică a acoperit țărmul. În ciuda avertismentelor autorităților, mai mulți tineri și chiar un cățel au fost fotografiați în timp ce sar, aleargă și se joacă în valurile de spumă, fără să știe cât de mare e pericolul.

Deși peisajul pare desprins dintr-un tablou ireal, experții avertizează că „zăpada” de pe Marina Beach este, de fapt, un simbol dureros al poluării cronice care afectează litoralul indian.

Această spumă nu este un fenomen natural, ci rezultatul deversării apelor reziduale netratate și al poluării masive din zona metropolitană a orașului Chennai, unul dintre cele mai mari din India. Substanțele chimice provenite din detergenți, uleiuri, deșeuri industriale și ape menajere se acumulează în apele golfului Bengal. Când marea devine agitată, acestea formează bule toxice de spumă, care sunt împinse la mal de vânt.

Potrivit specialiștilor locali în mediu, spuma conține substanțe periculoase pentru piele și sistemul respirator, inclusiv nitrați, fosfați și metale grele. Contactul direct poate provoca iritații, alergii, infecții cutanate și, în unele cazuri, probleme respiratorii din cauza vaporilor chimici.

Primăria Chennai și Departamentul pentru Protecția Mediului au anunțat că investighează compoziția spumei și sursele exacte ale poluării. De asemenea, autoritățile au avertizat populația să evite contactul cu apa și cu spuma, în special copiii și animalele de companie.

Totuși, imaginile surprinse în ultimele zile arată că mulți vizitatori ignoră avertismentele, tratând spuma toxică drept o atracție de neratat. „E incredibil cum pare zăpadă, dar miroase chimic. Copiii totuși se joacă în ea”, a spus un localnic, citat de presa indiană.

Episoade similare au avut loc și în 2019, 2021 și 2023, când Marina Beach a fost acoperită de aceeași spumă albicioasă. După fiecare incident, experții au atras atenția că problema se agravează pe fondul lipsei de infrastructură pentru tratarea apelor uzate și a creșterii industriale necontrolate din jurul orașului. „Această spumă este un simptom al unei boli cronice, poluarea apelor urbane”, a declarat un reprezentant al organizației Tamil Nadu Pollution Control Board. „Dacă nu se iau măsuri serioase, fenomenul va continua să apară an de an.”