Femeia care a ajuns la 104 ani, mâncând zilnic ”cea mai sănătoasă legumă”

Femeia și-a atribuit longevitatea unei diete bogate în legume și consumului regulat de sake din pelin. Foto: Getty Images

Longevitatea locuitorilor din Okinawa, o mică insulă japoneză, a atras demult timp atenția cercetătorilor. Dan Buettner, expert în longevitate, a studiat de-a lungul anilor stilul de viață al centenarilor din această regiune și a descoperit un aliment esențial în dieta lor zilnică: cartoful dulce mov, cunoscut sub numele de Beni Imo, scrie Express.

Una dintre persoanele intervievate de Buettner, Ushi Okushima, care a trăit până la vârsta de 104 ani, și-a atribuit longevitatea unei diete bogate în legume și consumului regulat de sake din pelin. Însă, un element de bază în alimentația sa și a multor localnici din Okinawa a fost Beni Imo, leguma supranumită „cea mai sănătoasă din lume”.

Cartoful dulce mov – „superalimentul” care a susținut populația din Okinawa

Dan Buettner a explicat că, de-a lungul istoriei, chiar și în perioadele de foamete, locuitorii din Okinawa au putut să se bazeze pe acest aliment extrem de nutritiv. „Uneori îl mâncau la fiecare masă – la micul dejun, prânz și cină”, a scris el.

Ce face însă Beni Imo atât de benefic pentru sănătate? Potrivit cercetărilor, această legumă este o sursă excelentă de:

Vitamina C, esențială pentru imunitate și sănătatea pielii

Fibre, care ajută digestia și mențin sănătatea intestinală

Carotenoizi, compuși cu puternic efect antioxidant și antiinflamator

Flavonoizi, care reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet și cancer

Carbohidrați cu ardere lentă, care oferă energie de lungă durată fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei

Beneficiile dovedite ale carotenoizilor și flavonoizilor

Potrivit dieteticianul Devon Peart de la Cleveland Clinic, carotenoizii protejează celulele de stresul oxidativ și contribuie la reducerea riscului de afecțiuni grave, precum cancerul și bolile cardiovasculare. „Sunt antiinflamatori, protejează inima și previn blocajele arteriale”, a precizat Peart.

La rândul lor, flavonoizii sunt recunoscuți pentru efectele lor terapeutice. Un studiu publicat în lucrarea Important Flavonoids and Their Role as a Therapeutic Agent arată că acești compuși pot reduce riscul de diabet, cancer, accident vascular cerebral și infarct miocardic.

Pe lângă Beni Imo, alte alimente bogate în flavonoizi includ fructele de pădure, ceapa și soia, care sunt recomandate pentru menținerea sănătății și prevenirea bolilor grave.

Dieta locuitorilor din Okinawa, bazată pe astfel de alimente nutritive, pare să fie unul dintre secretele longevității lor excepționale, demonstrând că un stil de viață echilibrat și o alimentație sănătoasă pot contribui la o viață lungă și activă.