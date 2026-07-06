Fiica lui Eros Ramazzotti s-a căsătorit în Sicilia. Detaliile inedite ale nunții care a durat trei zile

Eros Ramazzotti şi-a condus fiica la altar într-un decor de vis în Sicilia. Sursa foto: Instagram/ therealauroragram and kingcerz

Nunta Aurorei Ramazzotti, fiica celebrului cântăreţ italian Eros Ramazzotti, și Goffredo Cerza a durat 3 zile şi s-a desfăşurat weekend-ul trecut în Sicilia, Italia.

Nunta Aurorei Ramazzotti a început vineri, 3 iulie, cu o cununie civilă celebrată la Militello în Val di Catania, în fața primarului, în interiorul vechii mănăstiri benedictine care astăzi găzduiește birourile primăriei, relatează presa italiană. Pentru cununia civilă, Aurora a surprins pe toată lumea cu o ținută deliberat informală : un top cu bretele late, o fustă din jerseu, o bonetă de plasă în păr și o pereche de șlapi, în timp ce mirele a optat pentru o cămașă, pantaloni și adidași albastru deschis. La ceremonie au fost prezenţi doar prietenii lor cei mai apropiaţi, într-o atmosferă intimă, familială, iar cele două mame ale lor, Michelle Hunziker și Francesca Romana Malato, au fost martori speciali. La ieșirea din primărie, o mică mulțime de fani a întâmpinat cuplul cu aplauze și selfie-uri.

Cel mai așteptat moment a venit sâmbătă, 4 iulie, la Castelul Xirumi din Serravalle di Lentini, în provincia Siracuza, unde a avut loc ceremonia religioasă, în cadrul căreia cuplul și-a schimbat jurămintele și inelele în fața familiei și a prietenilor. Locația a fost de poveste, este vorba despre o reședință din secolul al XVI-lea, cândva deținută de baronii Grimaldi din Serravalle, înconjurată de 200 de hectare de plantații de lămâi și portocali, cu o grădină arabică restaurată și un ficus maiestuos, vechi de secole. Ceremonia a fost condusă de Sara Daniele, fiica cântărețului și compozitorului Pino Daniele și cea mai bună prietenă a miresei, precum și persoana care i-a prezentat-o pe Aurora lui Goffredo la Londra cu ani în urmă. Tot la Londra a avut loc şi cererea în căsătorie. Cuplul, care are un fiu, Cesare Augusto, născut în primăvara anului 2023, a încununat astfel o relație care durează de aproape zece ani.

​Cel mai emoționant detaliu se referă la rochia de mireasă. După cum a dezvăluit pentru Vogue, Aurora i-a încredințat creația casei de modă lui Giorgio Armani, cerând designerului să reinterpreteze, într-o cheie modernă, rochia pe care mama sa, Michelle Hunziker a purtat-o ​​în 1998 pentru a se căsători cu Eros Ramazzotti. Rochia de mireasă a fost completată de un buchet dramatic în tonuri intense de vișiniu. La altar o aștepta un mire vizibil emoționat, care i-a ridicat vălul și a luat-o de mână.

În timpul ceremoniei, mama miresei Michelle Hunziker a citit o scrisoare plină de amintiri, în timp ce Eros Ramazzotti i-a dedicat un gând special fiicei sale. Surorile miresei au ținut și ele discursuri, pline de emoție și zâmbete. Punctul culminant a fost sâmbătă, când ceremonia propriu-zisă, supravegheată de organizatoarea de nunți Eva Presutti , a început în grădina Castelului Xirumi. Aurora s-a îndreptat către altar la braț cu tatăl ei, Eros, care, vizibil emoționat, a ales ironia pentru a destinde tensiunea, adresându-se invitaților cu o glumă despre cei care întârziaseră. Mirele emoţionat a așteptat-o ​​pe mireasă, luându-i mâna și ridicându-i vălul.

În fața a aproximativ 200 de invitați, Aurora și Goffredo au făcut schimb de promisiuni și verighete , pecetluind o poveste care începuse cu aproape zece ani mai devreme și fusese deja încoronată de nașterea micuțului Cesare Augusto. Dedicațiile părinților miresei au făcut ziua și mai specială. Cu câteva ore înainte de nuntă, Eros Ramazzotti a distribuit pe rețelele de socializare un mesaj pentru fiica și ginerele său: cântărețul a descris dragostea lor ca pe un miracol într-o epocă în care totul pare inutil, îndemnându-i să nu se schimbe niciodată, să se perfecționeze și să aducă dragostea în lume. Apoi a venit gestul cel mai așteptat: Eros a condus-o pe Aurora la altar, înainte de a-i înmâna mâna lui Michelle Hunziker, care a citit o scrisoare în timpul ceremoniei, reținându-și cu greu lacrimile. „ Ne-ați adus la cea mai intensă școală a existenței noastre, cea a iubirii ”, a început cântăreţul, care a recunoscut că a crește cu doi părinți atât de expuși mediatic nu trebuie să fi fost ușor și că, uneori, Aurora a fost cea care s-a dovedit a fi cea mai matură din familie.

Punctul culminant al serii a fost când mireasa și-a surprins soțul interpretând live o melodie nelansată care spune povestea lor, dar surpriza a fost și mai mare: melodiile scrise în secret au fost în total patru și au fost incluse în primul ei EP , lansat pe Spotify la miezul nopții, pe 4 iulie, ca dar de nuntă pentru soțul ei. „A fost greu să nu-ți spun nimic”, a mărturisit proaspăta mireasă, explicând că el este cel care îi dă curajul să-și depășească temerile. Ceremonia a fost încununată de un sărut romantic și tăierea tortului cu mai multe etaje, făcut din pandișpan și frișcă cu cireșe.

Festivitățile s-au dovedit a fi un adevărat maraton: seara zilei de 3 iulie a inclus o petrecere premergătoare cu tematică anilor '90 , un omagiu adus deceniului în care s-a născut Aurora, în timp ce petrecerea de după ceremonie a continuat până la ora 6 dimineața, iar nunta s-a prelungit în a treia zi, cu o a doua petrecere și invitați VIP care au sosit la locație cu autobuzul. Un eveniment privat, dar unul pe care Aurora însăși l-a relatat la fiecare pas pe rețelele sociale, așa cum le promisese urmăritorilor săi.