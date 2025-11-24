Greta Thunberg a primit interdicţie de a intra la Veneţia după ce a colorat în verde apele din Canal Grande

1 minut de citit Publicat la 14:03 24 Noi 2025 Modificat la 14:07 24 Noi 2025

Acțiunea de la Veneţia face parte dintr-o mobilizare națională coordonată de Extinction Rebellion, care în aceeași zi a vopsit în verde râuri, canale și ape în zece orașe italiene. Sursa foto: captura X/Lord Bebo

Greta Thunberg și 36 de activiști ai organizaţiei Extinction Rebellion au primit interdicții de a mai intra în Veneţia și amenzi după ce au colorat în verde apele din Canal Grande folosind fluoresceină.

O interdicție urbană de 48 de ore a fost aplicată la Veneția, Italia, pentru Greta Thunberg și alți 36 de activiști din cadrul organizaţiei Extinction Rebellion pentru protestul neautorizat care a colorat în verde apele din Canal Grande. Activista suedeză a turnat fluoresceină în canalul de la Podul Rialto, acţiune care a dus și la primirea unei amenzi de 150 de euro, relatează Fanpage.

În zilele precedente protestului, Greta Thunberg fusese invitată la Verona, la întâlnirea publică organizată de studenți în campusul Zanotti al universității, înainte de a se deplasa la Veneția pentru a se alătura inițiativelor colectivului ecologist, responsabil pentru colorarea apelor Veneţiei în verde și pentru numeroase flash mob-uri în toată țara.

Forțelor de ordine au intervenit la scurt timp după acțiune, au identificat responsabilii, apoi au confiscat un banner și mai multe instrumente muzicale, iar pentru aproape toți participanții a fost emis un ordin de expulzare din oraş, inclusiv pentru Thunberg. Aceasta, la fel ca ceilalți, a fost, de asemenea, amendată cu 150 de euro.

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a comentat dur incidentul: „Un act care arată puțin respect pentru orașele noastre, istoria lor, fragilitatea lor. Un act care riscă să aibă și consecințe asupra mediului. Sunt și mai uimit să o văd pe Greta Thunberg printre autorii acestui protest fără sens, care evident își propun să iasă în evidenţă ei, decât să crească gradul de conștientizare cu privire la mediu. Este clar că acestor oameni nu le pasă absolut deloc de mediu și de orașele noastre, sau de fragilitatea lor.”

Acțiunea de la Veneţia face parte dintr-o mobilizare națională coordonată de Extinction Rebellion în Italia, care în aceeași zi a vopsit în verde râuri, canale și ape în zece orașe italiene. Sub sloganul „Stop Ecocidului”, protestatarii au reclamat „politicile ecocide” ale guvernului, alegând locații considerate simbolice pentru impactul crizei de mediu.

Substanța utilizată este fluoresceina, o sare de sodiu utilizată în mod obișnuit de speologi și scafandri pentru monitorizarea debitelor de apă. Ecoactiviștii susțin utilizarea sa ca instrument vizual atrăgător în cadrul protestului „Stop Ecocidului”, numind-o inofensivă și deja utilizată pe scară largă în scopuri științifice.