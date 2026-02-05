Guvernul Albaniei revine asupra interzicerii TikTok, după aproape un an

Curtea Constituțională urma să examineze azi o plângere împotriva interzicerii TikTok în Albania. Sursa foto: Getty Images

Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok după aproape un an, transmite AFP, conform Agerpres. Deși era interzisă, platforma TikTok putea fi accesată în continuare cu ajutorul unui VPN.

Albania a decis în martie 2025 să taie accesul la TikTok pe teritoriul său pentru "a evita efectele nefaste" ale platformei în urma decesului unui adolescent înjunghiat de un coleg după o ceartă declanșată de un conflict pe rețelele sociale.

În decizia actuală, ce mai trebuia publicată în Jurnalul oficial, guvernul ordonă "ridicarea măsurilor temporare vizând întreruperea accesului la platforma TikTok pe teritoriul Republicii Albania".

Decizia din 6 martie 2025 "referitoare la luarea de măsuri temporare pentru evitarea efectelor nefaste ale platformei online TikTok este abrogată", precizează textul menționat.

Curtea Constituțională urma să examineze joi o plângere împotriva interzicerii TikTok în Albania, plângere depusă în numele libertății presei de către o asociație a jurnaliștilor albanezi, un site de investigații și o organizație neguvernamentală.

Aceștia consideră că măsura încalcă legea fundamentală albaneză.

Opoziția politică a criticat și ea decizia premierului socialist Edi Rama, luată înaintea campaniei electorale pentru legislative din mai 2025, câștigate de partidul lui Rama.

În pofida interdicției, platforma TikTok putea fi în continuare accesibilă prin VPN, au constatat mai mulți jurnaliști ai AFP.

Mai multe țări, preocupate de impactul acestei platforme asupra sănătății copiilor și adolescenților, au luat măsuri în ultimele luni. În decembrie 2025, Australia a decis să le interzică accesul la mai multe rețele sociale, printre care și TikTok, copiilor și adolescenților sub vârsta de 16 ani.