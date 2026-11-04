În 1971, semințe de copaci au făcut înconjurul Lunii cu un astronaut Apollo. Astăzi, arborii crescuți din ele sunt peste tot prin SUA

2 minute de citit Publicat la 11:35 04 Noi 2026 Modificat la 11:35 04 Noi 2026

Astronautul Stuart A. Roosa a plantat un arbore Ficus sycomorus într-un parc din Philadelphia, în 1975. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: NASA/ Getty Images

Astronautul Stuart A. Roosa a fost pilotul modulului de comandă în cadrul misiunii Apollo 14, care a inclus o aselenizare. În 1971, sute de semințe de copaci au fost împachetate în trusa sa personală, ca parte a unui proiect comun al NASA și Serviciului Forestier al Statelor Unite (USFS).

Roosa a lucrat ca parașutist pompier pentru Serviciul Forestier al Statelor Unite înainte de a se alătura NASA, ceea ce a determinat agenția să colaboreze la acest experiment, potrivit Futura Science.

În timp ce colegii săi de echipaj, Alan Shepard și Edgar Mitchell, explorau suprafața Lunii, Roosa orbita în jurul acesteia la bordul modulului de comandă Kitty Hawk, transportând o colecție mixtă de semințe de pin loblolly, sicomor, liquidambar, sequoia și brad Douglas.

Un dezastru evitat la limită în timpul decontaminării

Proiectul a fost aproape compromis imediat după întoarcerea navei spațiale pe Pământ.

În timpul procedurilor standard de decontaminare desfășurate la Houston, recipientul cu semințe s-a deschis brusc în interiorul unei camere de vid. Cercetătorii s-au temut că schimbarea bruscă a presiunii distrusese semințele, iar o primă încercare de a le face să încolțească în Texas a eșuat complet.

Silvicultorii au transferat semințele rămase către centre de cercetare specializate din Mississippi și California. Datorită îngrijirii oferite de experți, acestea au germinat cu succes, producând sute de lăstari tineri și sănătoși.

Stan Krugman, genetician al agenției, a remarcat ulterior că inițiativa îmbina o curiozitate științifică autentică cu beneficiile de imagine și promovare publică.

Plantări de arbori în toată țara, cu ocazia bicentenarului

Până în 1975, copacii tineri erau pregătiți pentru a fi distribuiți programelor forestiere ale statelor americane, ca parte a sărbătoririi bicentenarului Statelor Unite.

Roosa a participat la plantarea primului puiet oficial, un tânăr sicomor (n.r. Ficus sycomorus), în Washington Square Park din Philadelphia, pe 6 mai 1975.

Președintele Gerald Ford a plantat și el un alt exemplar, un pin loblolly (n.r. Pinus taeda), pe domeniul Casei Albe, dedicându-l ca simbol național.

Oficialii Serviciului Forestier au trimis puieți și peste hotare, către parteneri internaționali din Brazilia, Elveția și Japonia.

În ciuda interesului public considerabil de la acea vreme, nici NASA, nici Serviciul Forestier nu au creat un registru centralizat care să urmărească toate locurile în care au fost plantați copacii.

Urmărirea copacilor uitați, la zeci de ani după plantare

În 1996, cercetătorul NASA David Williams a început să alcătuiască un inventar oficial, după ce cetățenii au trimis întrebări despre copacii existenți în comunitățile lor. În urma a peste două decenii de cercetări, Williams a identificat și a înregistrat mai mult de 75 de amplasamente originale, răspândite în 25 de state americane.

Mulți dintre copacii plantați au dispărut de-a lungul anilor din cauza dezvoltării urbane, a bolilor sau a fenomenelor meteorologice extreme.

Un uragan violent a distrus în 2005 un pin important din New Orleans, în timp ce pinul de la Casa Albă a fost îndepărtat în timpul unor lucrări obișnuite de amenajare a peisajului.

Moștenirea fizică a semințelor care au călătorit în spațiu

Cercetătorii Serviciului Forestier au plantat mai mulți puieți proveniți din semințele transportate în spațiu alături de arbori de control, crescuți din semințe care nu părăsiseră Pământul, pentru a observa eventualele diferențe.

După zeci de ani de creștere, observațiile au arătat că expunerea de scurtă durată la microgravitație și radiații nu a provocat modificări fizice. Exemplarele care au călătorit în spațiu au crescut în același ritm cu cele rămase pe Pământ.

Tradiția continuă și în cadrul eforturilor moderne de explorare a Lunii.

În 2022, misiunea Artemis I a NASA a transportat mii de noi semințe de plante în jurul Lunii, la bordul navei spațiale Orion. În prezent, silvicultorii cresc a doua generație de puieți, care urmează să fie distribuiți școlilor și parcurilor publice din întreaga țară.