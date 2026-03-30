În Italia nu mai este la modă să mergi la restaurant, ci să chemi bucătar acasă. Este mai ieftin

Cei care vor să se bucure de această experienţă pot alege între un bucătar privat și un bucătar personal.

În trecut luxul însemna să ieși în oraș, să rezervi o masă la un restaurant şi să te bucuri de mâncare rafinată. Astăzi, adevăratul privilegiu este să stai acasă și să-ţi vină bucătarul-șef în propria locuinţă. Este un mod diferit de a lua masa mai intim și personalizat. Fiecare detaliu, de la meniu la muzică, este decis de gazdă.

Cei care vor să se bucure de această experienţă pot alege între un bucătar privat și un bucătar personal. Primul este necesar pentru o seară specială, cel de-al doilea intră în rutina ta și organizează mesele zilnice, relatează Corriere della Sera.

La Torino și în împrejurimi, fenomenul a luat amploare. Unii doritori de o asemenea experienţă îl aleg pe Hideo Iwamoto, un bucătar japonez care a sosit recent la Torino. Născut la Tokyo, și-a făcut din ramen felul de mâncare emblematic și lucrează ca bucătar privat din 2022, servind peste cinci mii de persoane între evenimente și colaborări. A-l aduce acasă înseamnă a experimenta un mic ritual al unor preparate realizate cu răbdare, tehnică riguroasă și gesturi esențiale.

Pe frontul gastronomiei vegetariene, surorile de la Rosa Regina, din Asti , demonstrează că veganismul poate fi orice altceva decât limitativ. Mâncăruri atent elaborate, texturi jucăușe și o rară capacitate de a cuceri chiar și pe cei mai sceptici: soluția ideală atunci când gusturi diverse coexistă la masă.

Profesioniști precum Paolo Cancedda, forța din spatele Personal Chef Torino, își abordează profesia cu o abordare structurată. De peste zece ani, lucrează la acasă la clienţi, combinând tradițiile piemonteze cu cele sarde, oferind meniuri personalizate și o supraveghere meticuloasă a fiecărei etape.

Printre oferte, se remarcă și Barbara Tozzi, cunoscută sub numele de Chef Barbie . Bucătăria ei este curată și simplă, cu ingrediente de sezon, rădăcini italiene și influențe din Marea Mediterană și Asia. De asemenea, este specializată în bucătăria ketogenică, cu o carte de rețete și proiecte precum „5 Stars Menù “, lucrând pentru clienți internaționali cu un scop precis: să-i facă pe oameni să se simtă bine.

Apoi, este Dalia Rivolta , care a crescut înconjurată de aromele unui restaurant distins cu stele din Torino și este cunoscută pentru participarea sa la MasterChef. A început să ofere preparate la domiciliu în 2021. Astăzi oferă trei meniuri sezoniere, carne, pește și legume, cu mare atenție la materiile prime și grijă în fiecare fază, lucrând în Italia și în Franța. Jacopo Lanfranco , născut în 1996, cu proiectul său Cucina Sartoriale, urmărește o idee elaborată până la cel mai mic detaliu. După ce a lucrat cu restaurante piemonteze cu stele Michelin, a dezvoltat un format fără un meniu fix, în care fiecare meniu este conceput pentru a reflecta persoanalitatea celor care iau masa.

Costul unei astfel de experienţe ajunge în medie, între 80 și 100 de euro de persoană , cu variații în funcție de numărul de invitați și de complexitatea meniului. Mai mult decât un cost, este prețul unei formule personalizate și al unei îndrumări dedicate. Pentru a profita din plin de această experienţă, specialiştii susţin că ideală ar fi organizarea în grupuri de șase până la zece persoane care să rezerve din timp și să comunice nevoile și preferințele încă de la început. În cele din urmă, ceea ce se schimbă cu adevărat nu este meniul, ci atmosfera, fără zgomot de fundal şi fără grabă. Astfel casa, pentru o seară, se transformă în cel mai plăcut loc pentru a sta la masă.