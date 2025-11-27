Încă o femeie a fost păcălită de un escroc care s-a dat drept Brad Pitt: „M-am lăsat purtată de acest sentiment de iubire”

2 minute de citit Publicat la 07:19 27 Noi 2025 Modificat la 07:19 27 Noi 2025

O altă femeie a fost păcălită de un escroc care pretindea că este celebrul actor Brad Pitt / Foto: Getty Images

O pensionară din Elveția a rămas fără aproximativ 100.000 de franci elvețieni (adică aproximativ 102.000 de euro), după ce a fost păcălită de un escroc care pretindea că este celebrul actor Brad Pitt. Femeia nu este singura victimă a acestui tip de escrocherie.

Totul a început în luna mai 2024, când femeia, pe numele fictiv Patricia, după ce a început să urmărească contul de Instagram al starului (cu toate că Brad Pitt nu are cont pe aplicația respectivă), a primit un mesaj de la cineva care pretindea că este managerul lui.

Femeia a fost întrebată dacă dorește să discute cu celebrul actor, iar aceasta și-a dat acordul.

Ulterior, cei doi au început să discute din ce în ce mai multe.

„La început discutam normal, ca două persoane care abia s-au întâlnit, foarte delicat”, povestește pensionara, scrie Midi Libre.

Ea adeclarat că discuțiile au durat câteva luni. În tot acest timp, escrocul i-a spus că s-a îndrăgostit de ea.

„Îmi punea multe întrebări despre ceea ce simt, despre ce îmi place, cum văd viața, iar într-o zi îmi dă de înțeles că este îndrăgostit de mine”, a declarat femeia în cadrul emisiunii Mise Au Point.

Ea a mai declarat că individul i-a cerut să păstreze relația secretă, însă continua să-i transmită mesaje afectuoase.

„Iubirea mea, ești totul pentru mine, acum și pentru totdeauna”.

Patricia recunoaște că a crezut într-o „poveste de dragoste” oarbă.

„Asta este o relație reală care se dezvoltă, așa că m-am lăsat purtată de acest sentiment de iubire”, a mai spus femeia.

Femeia și-a dat seama că a fost victima unei înșelătorii după ce a citit despre un caz similar

Ulterior, el i-a propus să se întâlnească. În acel moment, presupusul Brad Pitt i-a cerut 50.000 de dolari.

Cu toate că inițial a refuzat, femeia a cedat și a trimis suma în două tranșe.

Întâlnirea nu a mai avut loc, însă escrocul a continuat cu minciunile și solicitările de bani. Ulterior, a convins-o să vină la Los Angeles, unde pensionara a stat într-un hotel aproape trei săptămâni și i-a trimis încă 20.000 de dolari.

„M-am gândit: «Ei bine, poate așa fac lucrurile… Nu am mai discutat niciodată cu un actor.»” I-am trimis 30.000 de dolari, apoi încă 20.000”, a declarat femeia.

Dezamăgită, femeia s-a întors acasă în Elveția. La scurt timp de la întoarcere, aceasta a dat peste o știre despre o franțuzoaică ce pierduse 830.000 de euro în fața unui alt escroc care pretindea că este Brad Pitt.

Ea a spus că abia atunci și-a dat seama că a fost înșelată de un escroc, după ce a văzut asemănările dintre poveștile lor.

„Când am ajuns și am spus: «Cred că am fost înșelată», nici măcar nu puteam pronunța numele Brad Pitt.

Aceasta susține că, după toată această poveste, „daunele emoționale sunt severe.”

„E o rușine de nedescris. Știu că am trăit aproape un an într-o relație care nu a existat. Te întrebi: «Cum am putut să fiu atât de ușor de manipulat?»”, a mai adăugat ea.

Patricia a depus o plângere împotriva escrocului.